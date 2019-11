Síly jsem dobil i v Tatrách, tvrdí Tybor. Pardubice čeká Olomouc

Na Hanáky i se dvěma novými tvářemi v týmu Před zápasem s Olomoucí (dnes od 18 hodin v aréně) trenéra pardubických hokejistů Radka Bělohlava hřeje, že má k ruce prakticky kompletní kádr i se dvěma novici, kteří do klubu dorazili na zkoušku. Forvardi Matěj Beran i Tomáš Knotek by přitom měli hned zasáhnout do dění na ledové ploše. „Rádi je představíme divákům. Do týmu vnesli novou krev a nasazení; myslím, že ten tým během přestávky probudili,“ ocenil kouč Bělohlav. Zvlášť na adresu 26letého Berna, kterého pardubičtí fanoušci z dřívějška dobře znají, zazněla z jeho úst vřelá slova. „Musím říct na rovinu, že to byl první hráč, který se tu to přišel skutečně porvat. Snad to tak bude i dál,“ řekl Bělohlav. Z marodky se, mimo jiné, vrací slovenský křídelník Marek Hovorka, jenž laboroval s kyčlí. Na listině zraněných zůstal už jen další útočník Patrik Poulíček. „Olomouci bychom rádi oplatili předchozí porážku, klidně i takhle nízkým výsledkem jako přehráli oni nás (3:1). Bude to zápas po pauze musíme se do toho rychle dostat,“ burcoval kouč.