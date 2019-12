Pardubický Látal: Všechny lajny začínáme špatně

„Poslední dobou všechny lajny začínáme zápasy špatně, už od prvního střídání, kdy tam jdeme,“ komentoval to Látal. „Není to ono, asi tam chybí stoprocentní nasazení. A jak zápas začneš, tak skončí,“ pokračoval.

V úvodní třetině Pardubice ještě v důležitých momentech podržel gólman Kacetl, nicméně v dalším průběhu, třebaže se počet gólových šancí začínal pomalu srovnávat, už kapituloval.

Mikuš: Derby bylo vyrovnané. Ale góly dal soupeř Byl nechtěným aktérem situace, po níž hostující Hradec ve 45. minutě čtvrtečního derby v Pardubicích zvyšoval už na 3:0. Obránci Dynama Juraji Mikušovi sebral u mantinelu puk napadající Dragoun, který pak po kombinaci s Jerglem sám i skóroval. „Puk šel dokola a já ho nedokázal vrátit zpátky, jejich hráč to zblokoval. Najednou jich tam bylo hodně a šli ve trojici sami na bránu (výše zmíněné duo doplnil ještě Pilař),“ vyčítal si 31letý Mikuš, který je přitom jinak jedním z mála hráčů, na které je letos v Dynamu spolehnutí. Slovenský zadák vedle toho litoval především nevyužitých tutovek Dynama. „Myslím, že to bylo docela vyrovnané, i na šance. Kdybychom sami na začátku dali nějaký gól - ale bohužel...“ sdělil. „Trpíme tím celou sezonu, že na něj potřebujeme spoustu příležitostí. Hradečtí skoro všechny svoje proměnili a to rozhodlo. Je to škoda,“ uvedl po prohře 1:4.

Podle Látala inkasované branky pramenily právě z ospalého startu do utkání. „My začneme hrát vždycky trošku líp, až když prohráváme, což je blbě,“ konstatoval forvard.

Výsledek derby hovoří jednoznačně, předtím doma s Karlovými Vary i v Litvínově však Dynamo sehrálo těsné zápasy. „Nedostáváme bůra, prohrajeme třeba v prodloužení,“ vzpomněl Látal nedávnou divokou porážku s karlovarskou Energií 5:6, kde Dynamo otočilo z 0:3 na 5:3, a nakonec ještě dost nepochopitelně dokázalo padnout.

„Herně nejsme horší, ale někde jsme to štěstíčko asi urazili,“ přemítal Látal. „Je otázka kde. Ale není čas chodit se sklopenou hlavou, prostě to musíme rvát a doufat, že se to zlomí,“ řekl.

Na bídu, trvající celou dosavadní extraligovou sezonu, se hokejisté snaží nemyslet, aby se v tom neutopili. „Špatné výsledky nám tady, pokud jde o trenéry a tak, naštěstí nikdo moc nepřipomíná. Samozřejmě o tom víme. Ale pitvat se v tom každý den, to už bychom byli úplně zlomení,“ poznamenal Látal.

Kabina prý příliš neřeší ani zprávy o případném uzavření nejvyšší soutěže, které by za určitých okolností mohlo nastat už letos. „To jsou jenom zvěsti,“ odmítl tyhle úvahy Látal. „Pro nás se nic nemění. I kdyby to zavřeli, tak přece nechceš skončit poslední,“ podotkl.

V sobotu s týmem zajíždí na led desáté Olomouce (hraje se od 17 hodin), v pondělí od 18 hodin pak Dynamo hostí v aréně předposlední třinácté Vítkovice. „Asi se dá říct, že to bude zápas roku, no. Pro nás je však důležitý každý. Zvlášť s týmy, co jsou okolo nás,“ uvedl Látal.