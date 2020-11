Jeden gól na Liberec nemůže stačit, kývl zklamaně pardubický Mikuš

„Po jednom dobrém zápase jsme se s tou naší střeleckou potencí znovu trápili. Opět jeden gól, ty branky prostě chyběly. Přitom by nám po Třinci mělo sebevědomí narůst,“ poznamenal zadák Mikuš.

Liberec v enteria areně vedl od 12. minuty, když hosté zaclonili výhled brankáři Kantorovi a Bulířova teč prošla za něj. Krátce po startu druhé třetiny pak vyplaval s pukem mezi kruhy Vlach a zvýšil.

Claireaux vstřelil v 37. minutě po nahrávce Camary svůj první gól sezony na 1:2, jenže chvíli nato šel na trestnou lavici Mandát a v oslabení Pardubice inkasovaly gól do šatny 2,6 vteřiny před sirénou... „Myslím, že to bylo docela vyrovnané utkání, ale tenhle gól byl zlomový,“ řekl Mikuš.

Byl v tom zřejmě i kus smůly, Dynamo si ve čtyřech počínalo srdnatě a k ubránění přijatelného manka až do přestávky scházel opravdu malý kousek. „Vypadalo to nadějně,“ souhlasil Mikuš. „Ani jsem neviděl, jak to tam padlo, jen to, jak obránce střílí. Neumím říct, co se tam stalo. Bohužel. Měli jsme to tam uhlídat, ta chyba nás asi stála celý zápas,“ zopakoval.

Oproti duelu s Třincem si Dynamo nedokázalo pomoci početními výhodami. Když už je mělo, dokázalo sice Tygry na dlouhý čas spoutat v jejich pásmu, ale víc z toho nevytěžilo.

„Přesilovky jsme tentokrát nehráli tak dobře jako s Třincem. Neměli jsme jich ani tolik, dvě nebo tři,“ konstatoval Mikuš. „Liberec je bránil dobře. Jednou to tam skákalo na čáře, ale jinak jsme si tam toho moc nevytvořili. S Třincem jsme bránu ohrožovali víc, tudíž bylo i víc puků před ní. Teď jsem to obehrávali víceméně dokola a čekali na nějakou lepší příležitost. To se nám vymstilo,“ srovnával 31letý obránce.

Pokud jde o hru pět na pět, Liberečtí v první půli utkání k pardubickým hráčům důsledně přistupovali a nedopřávali jim moc prostoru k seberealizaci. Podle Mikuše však byl přesto znatelný rozdíl mezi výkony Bílých Tygrů ze začátku soutěže, kdy bezzubé Dynamo doma deklasovali 7:1, a z úterka.

„Nevím, jak to cítili útočníci před bránou, tam já moc nechodím. Ale co se týče jejich hry, nebyl to tak silný Liberec, jako když jsme u nich hráli v prvním kole. Dali jsme však jen gól. Kdybychom za stavu 1:2 proměnili některou z našich šancí, hrálo by se určitě lépe. Takhle proti takovému týmu těžko získáte nějaké body,“ podotkl zklamaný Mikuš.