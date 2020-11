Pardubice se chystají na Litvínov. Nejspíš nastoupí s Vladařem v brance

„Dan se k týmu připojil ve čtvrtek a v zápase s Litvínovem se velmi pravděpodobně objeví v naší brance,“ potvrdil hlavní trenér Dynama Richard Král.

Vladařův příchod je vyústěním avizované spolupráce majitele pardubického klubu Petra Dědka s vlastníkem kladenských Rytířů Jaromírem Jágrem, což dokládají slova samotného Vladaře.

„Trénoval jsem v Kladně s Jardou, který jel nedávno do Pardubic na zápas a během pár dní mi pak řekl o zájmu Dynama,“ uvedl Vladař na klubovém webu.

Pardubice vs. Litvínov podrobná reportáž od 18:00

Domluva třiadvacetiletého gólmana, který si zatím v NHL za Boston zachytal pouze v jednom utkání letošního play off, s Dynamem je zatím stanovena do konce roku.

„Jednání s Bostonem byla velice rychlá. Danovo angažování nám v následujícím období pomůže,“ řekl sportovní ředitel a člen představenstva HC Dynamo Dušan Salfický.

Bez čtyř centimetrů dvoumetrový Vladař tak nejspíš hned dostane šanci ukázat, jak platný by pro svůj dočasný tým mohl být. A vůbec celé Dynamo by mělo více předvést svoji opravdovou sílu.

V letošní sezoně se mu zatím hrubě nedaří a s osmi body opět paběrkuje u dna tabulky na 13. místě - nutno však podotknout, že dosud hrálo převážně proti české špičce. Právě s týmy podobnými Litvínovu (11. místo, 11 bodů) může získat potřebné sebevědomí.

„Je to ale i o tréninku, chceme kluky daleko víc nutit do střelby a chodit před branku, aby se tam snažili rvát o odražené puky a dostali to do hlavy. Doufali jsme, že by to po Třinci ve hře mohlo být, ale s Libercem byli někteří zase ustrašení,“ připomněl Král své první dva mače v nové funkci.

S Oceláři Dynamo bralo dva body za divokou výhru 7:6 po prodloužení, rozdíl ve výkonu oproti utkání předtím byl minimálně ve třetí třetině markantní. To samé, ovšem opačným směrem, pak ale platí o souboji s Libercem, s nímž dost bezzubé Dynamo padlo 1:4.