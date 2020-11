Agent Jágr. Nejslavnější Kladeňák pomohl domluvit Vladařův záskok v Pardubicích

„Trénoval jsem na Kladně s Jardou Jágrem, který jel do Pardubic na zápas. Během pár dní mi pak řekl o zájmu Pardubic,“ řekl Vladař klubovému webu Pardubic. Jágr minulý týden v neděli navštívil duel Dynama se Spartou a dojednal s pardubickým majitelem Petrem Dědkem hostování ruského obránce Stěpana Zacharčuka v Kladně.



„Stále se neví, jaká bude situace v Americe, takže jsem Jaromírovi řekl, že bych (do Pardubic) moc rád přišel. Agent mi hned řekl, že už s panem (sportovním ředitelem Dynama Dušanem) Salfickým mluvil, a pak už to nabralo rychlý spád,“ popsal Vladař dohodu, kterou pardubický klub potvrdil v úterý.

Vladař se může těšit na debut v extralize. Před odchodem do Severní Ameriky chytal v sezoně 2014/15 za Kladno v druhé nejvyšší soutěži. Boston jej draftoval před pěti lety ve třetím kole na 75. pozici a Vladař odešel do celku Chicago Steel do USHL.

Od sezony 2016/17 působí na farmách v Providence v AHL a Atlantě v ECHL. V průběhu letošního play off, když se jednička Bruins Tuukka Rask rozhodl strávit čas s rodinou místo v „bublině“, se stal dvojkou slovenského gólmana Jaroslava Haláka. Debutu v NHL se dočkal 26. srpna ve třetím utkání 2. kola, kdy při domácí porážce 1:7 s Tampou Bay vystřídal Haláka za stavu 1:4.

Po prodloužené sezoně a dvouměsíčním pobytu v bublině nejdříve odpočíval, ale v poslední době už měl chuť někde opět chytat.

„Měl jsem nějaké nabídky před druhou vlnu koronaviru. Kvůli tomu, že jsem skoro rok a půl v kuse furt trénoval, jsem si chtěl dát nějaký čas volno, a až teď jsem si říkal, že bych chtěl konečně někde hrát. To, že jsme se dohodli v Pardubicích, je jedině dobře. Pardubice jako klub se mi vždy líbily,“ uvedl Vladař.

„Když mi pan Salfický volal a řekl, jak to tady funguje, moc se mi to líbilo. Nic nebránilo mému příchodu. Mělo to hrozně rychlý spád, řešili jsme to v neděli večer a rychle bylo hotovo. Už se moc těším, až budu moct naskočit,“ dodal Vladař, který v uplynulé nedohrané sezoně AHL kraloval soutěži s průměrem 1,79 obdržené branky na zápas i s úspěšností zákroků 93,6 procenta.