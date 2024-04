Šok, radost i překvapení. Vylosovali jsme tři hlavní výherce jarní Megahry

„Nedělejte si ze mě psinu. To je přinejmenším šok takhle při pondělku,“ reagoval hlavní výherce Pavel Tichý, který si díky sbírání mincí odnáší výhru nejvyšší. „Mám obrovskou radost,“ dodal vzápětí čtenář, který vyhrál 300 000 korun.

„Řeknu vám, že jsem to opravdu nečekal, a že je to pecka. Peníze určitě zainvestuji do zvelebení a rekonstrukce chalupy,“ svěřil se Tichý, který soutěžil i v loňském roce, ale štěstí se na něj neusmálo. Portál iDNES.cz čte každý den, dle svých slov nejraději zprávy z krajů a domácí dění, okrajově i zahraniční.

Druhým hlavním výhercem se v pondělí stal Stanislav Šenkar, kterého výhra zaskočila. „Nevím, co říct, je to úžasný pocit, předtím jsem nikdy nevyhrál,“ svěřil se čtenář, který se Megahry zúčastnil i v loňském roce, po pár dnech ji ale vzdal. „Tento rok jsem ale vydržel až do konce, a vyplatilo se to se vším všudy,“ usmívá se.

S výhrou prozatím ještě neví, jak naloží. „Člověk by toho potřeboval hodně, ale část půjde asi do dovolené,“ dodává Šenkar, který si díky sbírání mincí odnáší 200 000 korun.

Na iDNES čte nejraději Technet, ale i dění ze světa a domova. „Nesleduji zprávy, protože nemám moc rád televizi, proto si čtu zprávy na iDNES.cz, abych byl alespoň v obraze,“ dodává druhý výherce.

Třetí cenu ve výši 100 000 korun si pak odnáší Jana Mikulová, která byla ze zprávy stejně zaskočená jako ostatní. „Dneska je krásný den, venku svítí slunce, a do toho tahle zpráva. Skoro nemůžu dýchat,“ říkala překvapená čtenářka, která si kvůli soutěži procházela i články, které by běžně nečetla.

„Jinak je ale iDNES.cz moje první volba, když jdu někam pro informace. Čtu ho pravidelně. Když už kvůli práci nestíhám vůbec, čtu si alespoň titulky, abych byla v obraze,“ dodává výherkyně. Peníze použije na dovolenou a rekonstrukci garsonky pro svou maminku.

Poslední týdenní výhra

Z pondělního losování je zároveň známý i poslední výherce týdenní hry. Je jím Daniel Přeček, který si díky sbírání mincí odnáší 10 000 korun. „Na e-mail moc nekoukám, takže jsem si ráno akorát projížděl na iDNES.cz tabulku výherců, a najednou jsem tam viděl svoje jméno. Neskutečně mě to potěšilo,“ děkoval nadšený čtenář, který je zároveň i vášnivým sportovcem. Výhru proto využije na dovolenou.

„Hrál jsem i loni, ale štěstí se na mě neusmálo,“ dodal Přeček, který je taktéž dlouholetým čtenářem portálu iDNES.cz. Sleduje i příspěvky na sociálních sítích a nejraději čte sportovní rubriku.

S iDNES.cz mohl soutěžit každý čtenář s registrací či premiovým účtem. Na zúčastněné čekaly odměny ve výši 1 000 korun denně a týdenní výhra 10 000 korun. Novinkou letošního kola byly hned tři hlavní výhry v celkové hodnotě 600 000 korun.