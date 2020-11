Král a spol. začali oživovat Pardubice. Máme týmu mu co dát, věří

„Asi tři góly jsme dali, když jsme měli hráče ‚na masce‘ (před gólmanem soupeře). Nutili jsme kluky, aby tam chodili, to je základ. I přechod z obrany do útoku byl slušný,“ poznamenal Král po utkání. „Ale samozřejmě tam pořád bylo dost chyb. Ovšem proti Třinci máme podstatně mladší a méně zkušený tým, takže se s nimi muselo počítat,“ dodal 50letý kouč, který již dnes Dynamo povede do souboje s dalším špičkovým protivníkem - aktuálně šestým Libercem. Úvodní buly bude v pardubické enteria areně vhozeno v 18 hodin, hraje se stále bez diváků.

Když jste nastupoval do funkce hlavního trenéra Pardubic, mluvil jste o tom, že je v první řadě hráčům nutné správně nastavit hlavy. Co je pro vás, třeba i pod dojmem výkonu proti Třinci, dalším bodem?

Samozřejmě musíme pracovat na taktických věcech, ale to nejde měnit ze dne na den. Zvlášť ve chvíli, kdy jdou zápasy takhle rychle za sebou. Postupně se budeme k nějakým záležitostem vracet, dolaďovat detaily. Před Třincem jsme zhruba dvacet minut věnovali tomu, abychom si s hráči nastavili nějaké principy hry, kterých bychom se chtěli držet. Hlavní zlom by měl být v tom, že chceme hrát daleko aktivnější hokej, než jakým se tým prezentoval předtím.

Koho myslíte, že čeká víc práce, aby mužstvo, které se doteď soužilo, šlapalo podle představ? Vás osobně s útočníky, nebo asistenta Davida Havíře s beky?

To je strašně provázané. Pokud nebudou fungovat beci a útočníci nedostanou kotouče, asi nic moc neuděláme. Naopak pokud obránci budou hrát dobře a útočníci jim směrem dozadu nepomohou, bude to taky špatně. Musejí klapat obě dvě složky. Jakmile jedna z toho vypadne, nepůjde to ani týmu jako celku.

U přesilovek byla znát očividná změna k lepšímu. Vyzdvihl jste roli clon před brankářem, je ještě něco, čím se vám je podařilo tak rychle „přeštelovat“? Neměli jste na to skoro žádný čas...

Klíčové je, jestli hráči chtějí plnit pokyny a chodí před bránu. Proti Třinci tomu tak bylo a góly z toho padly. Nejen v přesilovkách. Kromě toho bylo důležité, aby se kluci udrželi na kotouči, protože jsme věděli, že Třinec nehraje oslabení nijak vysunutý, ale spíš zataženě v „boxu“. Nechtěli jsme to uspěchat nějakými zběsilými a nepřipravenými střelami, plán byl puk víc kontrolovat a počkat si, až se bránící hráči soupeře unaví. Většinou jsme ty branky dali až po delší době. Když se tam ti hráči pětačtyřicet vteřin motají, není to pro ně jednoduché uhlídat. Ale musím říct, že kluci ty přesilovky sehráli opravdu suprově.

Ve vaší brance začal Milan Klouček, který nehrál zrovna zdařilý zápas, i když defenziva mu bůhvíjak nepomohla. Při čtvrtém gólu Třince se navíc zranil a musel odstoupit. Co se mu stalo?

Měl nějaký problém se zády, možná s bolavým krkem. Nicméně myslím, že je v pořádku, že to nebude nic vážného. První gól, co dostal, byl nešťastný, pak jsme si dva dali víceméně sami. Ten zápas byl z jeho strany takový smolný. Ale my mu věříme, bude to zase dobré.

Jaká přesně bude agenda Tomáše Rolinka coby týmového manažera ve vašem trenérském štábu?

Tomáš má pod sebou kustody, zodpovídá taky za komunikaci s doktorem. Když hráči cokoli potřebují, jdou za ním. Navíc s námi bude chodit na led, stejně jako Petr Sýkora. Jsme tam ve čtyřech. Jeho postřehy a zkušenosti, co se oslabení nebo hry kolem brány týká, jsou nenahraditelné. To samé Petr, ten má rád zase věci, které se týkají přesilovek, střelby a tak dále. Myslím, že se navzájem budeme dobře doplňovat a že týmu máme co dát.