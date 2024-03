Obrana, obětavost a dobré rozhodování s pukem, zní z Pardubic před mečbolem

Byť Dynamo první utkání u lídra nezvládlo (1:2 po nájezdech), sáhli trenéři druhý den k hodně volnému programu. Místo klasického dopoledního rozbruslení byl naordinovaný dobrovolný trénink, kterého se zúčastnili především hráči mimo sestavu (Robert Říčka, Jan Kolář, Michal Houdek a náhradní brankář Dominik Pavlát)

Kompletní tým se následně sešel pouze na obědě a poradě u videa a tenhle krok se vyplatil. Dynamo ve čtvrtém klání uspělo 1:0, vede 3:1 na zápasy a v sobotu od 17 hodin může doma sérii „zavřít“.

Před další klíčovou bitvou se tak zase všechno vrátilo do starých kolejí. Hráči měli ráno sraz na „zimáku“ a projeli si klasickou rutinu včetně ledu.

„Jsme rádi, že jsme si z Hradce přivezli domů vítězství. Dobře se na to teď připravíme. Klíčová zase bude obrana, obětavost a dobré rozhodování s pukem,“ líčil obránce Dynama Peter Čerešňák v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

Na dno si se spoluhráči sáhl především v závěru druhé třetiny středečního duelu, kdy Dynamo nedokázalo navázat na vedoucí gól Mateje Pauloviče a Mountfield je postupně sevřel. Hráči nemohli několik minut vystřídat.

„Víme, že nás Hradec umí dostat pod tlak, bylo to náročné. Ale dokázali jsme to ubojovat obětavostí a skvěle zachytal Roman Will. Máme dobrý pocit,“ říkal Čerešňák.

Horší už je to s přesilovkami; Dynamo dosud využilo pouze dvě z osmnácti příležitostí, a úspěšnost proto přesahuje sotva jedenáct procent.

„Štve nás to. Hradec je na nás dobře připravený, ale my musíme něco vymyslet a zapracovat na tom. Často máme v přesilovce šanci odskočit, ale nefunguje to. Doufám, že se zlepšíme,“ přál si bek.