ONLINE: Sparta v Liberci rychle skóruje, Hradec bude usilovat o srovnání série

Liberečtí zatím ve čtvrtfinále ukazují, že dovedou soupeře potrápit. V prvním i druhém utkání vzdorovali až do nastavení, ve třetím zase třikrát vedli. Vždy ale nakonec Spartě podlehli, a tak se ocitli na pokraji vyřazení. Letos už podruhé.

„Další utkání bude o to náročnější, že do něj půjdeme s batohem na zádech, že už nesmíme prohrát,“ ví kouč Filip Pešán, kterému bude chybět potrestaný obránce Ian McCoshen. „Herně se toho ale už moc měnit nemůže. Chceme se podívat znovu do Prahy.“

Severočeši se dostali do stejné situace už v předkole proti Olomouci – tehdy prohráli dvakrát na domácím ledě, a sérii tak zpočátku zachraňovali venku. Tentokrát se budou snažit odvrátit konec proti soupeři s nejvyššími ambicemi. Podaří se Bílým Tygrům udělat první krok?

Naopak Sparta se může stát prvním týmem, který postoupí do semifinále play off. „Vedeme 3:0, ale stále jsme připraveni na dlouhou sérii. Liberec je velmi kvalitní soupeř a všechny tři zápasy byly vyrovnané,“ upozorňuje trenér Pavel Gross.

Také v sérii Hradce a Pardubic musely jít dva zápasy do nastavení. Zatímco v prvním případě se radovaly Pardubice, v úterním duelu byl šťastnějším týmem Hradec, který lépe zvládl samostatné nájezdy a získal první skalp vítěze základní části.

„Už v prvních zápasech jsme dokázali, že šance je, a touhle výhrou se to jen potvrdilo,“ těšilo po utkání zadáka Tomáše Pavelku, jenž pomohl svému týmu dvěma proměněnými nájezdy.

Ve čtvrtém utkání mohou Královéhradečtí sérii vyrovnat, aby se tak ale stalo, musí se vzepřít vedle soupeři i statistikám. V úterý totiž porazili východočeského rivala vůbec poprvé v této sezoně, šest předchozích zápasů ovládly Pardubice.

V Dynamu z porážky nepanikaří, dnes mají další šanci získat postupové mečboly. „V úterý to byl vyrovnaný boj a myslím si, že se to bude prolínat celou sérií. Připravíme se na další výborný zápas a věříme, že to převrátíme na naší stranu,“ sdělil trenér Pardubic Marek Zadina.