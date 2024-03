Kassian končí ve Spartě a vrací se do Kanady. Osobní důvody, zní z klubu

Play off hokejové extraligy možná trochu překvapivě začal mimo sestavu. A nyní je jisté, že další starty v dresu Sparty už nepřidá. Zack Kassian se z osobních důvodů vrací zpět do Kanady. „Mrzí nás to, ale máme dostatečně široký kádr, kterému stoprocentně věříme,“ uvedl šéf sportovního úseku Tomáš Divíšek.