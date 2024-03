Pešán po třetí prohře: Sparta má zabijácké zakončení, my se nadřeme

Přestože Bílí Tygři hodně koušou a favoritovi srdnatě vzdorují, v sérii prohrávají už 0:3 na zápasy a ve středu budou doma odvracet vyřazení.

Ve třetím zápase jste doma třikrát vedli. Co bránilo tomu, abyste ho dotáhli do vítězného konce?

Zápas se mi hodnotí podobně jako předchozí dva na Spartě. Ani ve třetím utkání jsme rozhodně nebyli horším týmem, možná jsme měli dokonce i víc vyložených šancí než Sparta, ale Sparta je tým, který potrestá každou naši chybu a většinu svých příležitostí využije, protože má zkušené hráče. Nám chybí efektivita, abychom v sérii hráli důstojnější roli.

V závěru jste za stavu 3:4 odvolali brankáře Hrenáka, ale okamžitě jste inkasovali pátý gól. Co se tam stalo?

Chtěli jsme se dostat do pásma. V situaci, kdy jsme přecházeli modrou čáru a chyběla asi minuta do konce, jsem si myslel, že dostaneme kotouč do hloubky, ukázal jsem na Dávida Hrenáka a chybně jsem ho odvolal. Soupeř zachytil puk a dal laciný gól.

Kvůli zranění Dernera a trestu Flynna jste poslali do hry mladíky Péreze s Galvasem. Jak jste s nimi byl spokojen?

Je super, že i kluci juniorského věku si zažili takový zápas, rozhodně to nebyli hráči, kteří by nám kazili hru. Jako tým jsme se semkli a myslím, že všichni pomohli mladým hráčům etablovat se do týmu. Ani s mladými kluky jsme nebyli horší než Sparta.

Liberecký brankář Dávid Hrenák během zápasu se Spartou.

Co říkáte výkonnostnímu probuzení brankáře Dávida Hrenáka?

Neřekl bych, že by se úplně probudil. Poslední zápasy jsme nasazovali brankáře podle toho, kdo tahal za vítěznou nit. Zápasy z počátku předkola s Olomoucí chytal Daniel Král a podle mého fantasticky. Nemyslím si, že se to teď v sérii se Spartou rozdělilo na jedničku a dvojku. Uvidíme, kdo do brány nastoupí ve středu.

Prohráváte už 0:3, pro postup byste museli vyhrát čtyři zápasy za sebou, což se ještě nikomu nepodařilo. Jak těžké je na to mužstvo připravit?

Kdybychom dostali lidově řečeno třikrát na zadek, tak bychom asi za stavu 0:3 skládali zbraně, ale všechny tři zápasy jsme mohli vyhrát i my. Další utkání bude o to náročnější, že do něj půjdeme s batohem na zádech, že už nesmíme prohrát, ale herně se toho už moc měnit nemůže. Sparta bude asi chtít sérii ukončit, ale my se chceme podívat znovu do Prahy.