Vítězná trefa na druhý pokus a teď domácí mečbol. Chceme to ukončit, říká Paulovič

Ve třetím utkání vám gól v závěru zápasu vzala trenérská výzva, jež odhalila nedovolené bránění brankáři. Tentokrát už to vyšlo. Je to velké zadostiučinění?

Pochopitelně jsem za to rád. Také jsem ale hodně rád za to, že jsme to pak dotáhli do vítězného konce.

Jaká byla z vašeho pohledu ta trefa, nakonec jediná v zápase, a tudíž vítězná?

Puk jsme potáhli do útočného pásma, pak se dostal až ke mně, já jsem do něj plácl a padlo to tam.

Nebyla to žádná nechytatelná rána, takové góly ale někdy v play off rozhodují. Souhlasíte?

Je to o tom, že je potřeba střílet. Někdy to tam takhle padne, puk se odrazí, někdo ho tečuje.

Matej Paulovič se dostal ke kotouči na vrcholu kruhů a následně jej poslal až za záda Lukáše Paříka. Stal se tak jediným střelcem dnešního čtvrtfinále a zařídil @HCPCE třetí bod!



Gól jste vstřelil ve druhé třetině, po něm vás ale Hradec hodně zatlačil a hrozil vyrovnáním. Kde byla příčina?

Udělali jsme pár chyb, to se prostě někdy stává.

Do Hradce jste jeli za stavu 2:0 na zápasy. Byla vaše příprava jiná než na domácí zápasy?

Věděli jsme, co od Hradce máme čekat, a připravili jsme se na to dobře. Už před sérií jsme věděli, že to bude těžké, navíc je to derby. Ale nyní jsme spokojeni.

Váš brankář Roman Will nedostal gól. I když jste mu hodně pomohli zblokovanými střelami, stejně musel předvést několik výborných zákroků. Co na jeho výkon říkáte?

Viděli jste sami, víc se na to říct nedá. Jen ho pochválit a jdeme dál.

V čem tkví jeho brankářské přednosti?

Chytá puky a my nedostáváme góly.

Z Hradce do Pardubic to máte kousek, přesto jste se po prvním zápase domů nevraceli. Nepřekvapilo vás to?

Věděli jsme to dopředu, takže to bylo v pohodě. Navíc jsme dohráli dost pozdě.

Jaká bude příprava na další zápas, na který se vracíte domů? Můžete už rozhodnout o postupu.

Podíváme se, co se zatím odehrálo, a vyhodnotíme to. Věřím, že nám diváci pomohou. Bude vyprodáno a chceme to ukončit.