Brankář Kovář: Rychlý postup přes Liberec? Nebyla tam ani jedna lehká třetina

„Naše výhra 4:0 na zápasy neodpovídá průběhu série. Nebyl v ní jediný lehký zápas, jediná lehká třetina,“ řekl zkušený gólman po čtvrté bitvě, kterou Sparta v Liberci nakonec přesvědčivě ovládla 5:2.

Co bylo pro hladký postup do semifinále klíčové?

Všechny zápasy byly důležité, ale vždycky je dobré vítězně začít. Pomohl nám první zápas, kdy jsme ubránil prodloužení a rozhodli v nájezdech. Úvodní zápas je vždycky důležitý, zvlášť když hrajete doma. Nebylo by příjemné v sérii hned prohrávat. Jak říkám, rozhodoval každý zápas, v tom posledním jsme klidně mohli prohrát a za stavu 3:1 se vrátit do Prahy a vědět, že tam vyhrát musíme.

V posledním utkání v Liberci jste vedli 2:0, ale domácím se pak podařilo vyrovnat. Co se tam stalo?

Trochu jsme upustili od hry, díky které jsme se dostali do vedení. Naštěstí nám pomohla přestávka po druhé třetině. Po ní jsme vyšli z kabiny jako úplně jiný tým a ve třetí třetině jsme byli zase silní.

Vyhráli jste 4:0 na zápasy, ale tak jednoznačné to nebylo, že?

Ne. Nebyl tam jediný lehký zápas, jediná lehká třetina. Oni zlobili, chodili do vedení nebo dotahovali a ve všech čtyřech zápasech bylo vždycky skóre 2:2. Nebyla to vůbec jednoduchá série a výsledek 4:0 neodpovídá průběhu.

V základní části jste se v brance pravidelně střídali s Josefem Kořenářem. Teď jste v rychlém sledu odchytal všechny zápasy proti Liberci. Jak jste to zvládal?

Samozřejmě je to cítit. Celou sezonu jsme se střídali, a teď najednou člověk během šesti dnů hraje čtyři zápasy, to je nálož. A čím jste starší, tím je ta nálož větší a člověk musí víc dbát na regeneraci. Na druhou stranu to všichni mají stejné a je třeba se s tím prát. Pepa je výborný brankář a udělali jsme velice vyrovnanou dvojici. Kdyby série s Libercem pokračovala, třeba bychom se znovu prostřídali. Uvidíme, co bude dál.

Jste rád, že si teď před startem semifinále můžete užít volno?

My to jinak letos nemáme. Hrajeme v lednu, v únoru je reprezentační pauza, pak zase chvíli hrajeme, pak je týden pauza, pak dohrajeme základní část a čtrnáct dní stojíme, a teď nás to čeká zase. Už jsme si na to zvykli.

Vybíráte už si v duchu protivníka pro semifinále?

Ne. Víme, že dostaneme velice těžkého soupeře. Tady už nehrajeme na to, že postup do semifinále je úspěch, tady už půjde o medaile. A jestli chcete vyhrát tu jedinou, která se počítá, musíte porazit ty nejlepší týmy. Počítám s tím, že nás čeká dlouhá sedmizápasová série.