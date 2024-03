Potvrdili jsme si, že šance je, radoval se nájezdový suverén Pavelka

Po hradeckém snížení stavu série na 1:2 je tak jisté, že se třaskavá série dvou nesmiřitelných rivalů vrátí minimálně do Pardubic. Čtvrtý zápas, znovu na hradeckém ledě, rozhodne, za jakého stavu.

Hodně velká úleva, stav 0:3 už by byl hodně kritický?

Velká. Chtěli jsme to konečně prolomit, hodně pomohli diváci a konečně jsme měli také štěstí.

Nakonec jste rozhodl vy dvěma proměněnými nájezdy. Při prvním jste musel proměnit, abyste udržel tým ve hře o vítězství. Jak jste se cítil?

Byl jsem nervozní jsem. Měl jsem ten nájezd trochu v hlavě, vyšlo to jinak.

Co jste zamýšlel?

Chtěl jsem naznačit střelu a počítal s tím, že se Roman Will pohne. Naznačil jsem, ale on se nepohnul. Tak jsem musel zkusit puk potáhnout a vyšlo to. Někdy to tak je, něco si připravíte, ale ze situace to vyplyne jinak.

Nakonec jste Willa překonal i podruhé a vyhráli jste. Jak se rozhodovalo, kdo pojede?

Máme na to v týmu šikovné hráče, dneska se nás protočilo asi sedm.

Brankář Lukáš Pařík z Hradce Králové dostává gól, který následně po trenérské výzvě nebyl uznán kvůli postavení útočníka Tomáše Zohorny z Pardubic v brankovišti.

Tři minuty před koncem Pardubice vstřelily gól a vypadalo to, že půjdou do vedení 2:1. Nakonec vám pomohla trenérská výzvy, která ukázala na nedovolené bránění brankáře Paříka. Co se vám honilo hlavou, než padlo rozhodnutí?

Ve chvíli, kdy Pardubice ten gól vstřelily, to byla ohromná facka. Vzali jsme si výzvu, já to moc neviděl, ale na střídačce jsem slyšel, že je to tak padesát na padesát, že tam kontakt byl. Potvrdilo se to, myslím si, že i kdyby to gól byl, našli bychom v sobě sílu odpovědět. Naštěstí to bylo dál 1:1 a odpovídat jsme nemuseli.

Jak střídačku nakopne, když rozhodčí rozpaží, že branka naplatí?

Hodně. Už předtím jsem viděl fanoušky, kteří byli za trestnou lavicí a kteří ještě předtím, než sudí vstoupili na led, zvedali ruce. Takže jsem věřil, že to dopadne. Je pravda, že jsme pak měli radost, jako kdybychom gól dali.

V zápase jste udělali prakticky jedinou chybu a byl z toho vyrovnávací gól Pardubic na 1:1. Těžká rána?

Každý vidět, že když tu chybu uděláme, tak to takhle dopadne. Naštěstí v zápase byl rozhodujícím faktorem náš brankář Pařík. Chytal výborně, odvedl skvělou práci. No a my se stále nabádáme k tomu, abychom se drželi našeho hokeje. Potvrdilo se to.

Máte první bod v sérii, jak takové vítězství povzbudí do dalších zápasů?

My jsme si už v prvních zápasech dokázali, že šance je a touhle výhrou se to jen potvrdilo.