Nauč se česky, Maďare! Zohorna se smál Okuliarovi, Hradec deptá také na ledě

Z určitého pohledu měl pravdu, když před sérií říkal, že provokace rozhodně nejsou to jediné, co zdobí jeho hru. Vždyť v prvním utkání posbíral dva góly a asistenci.

Útočník Dynama už ale lhal, když tvrdil, že nechápe, proč se kolem něj aura šmejda vytvořila.

Chápe to moc dobře. A zcela vědomě deptá hráče východočeského rivala.

Po odpískání přijede do zdánlivě klidné situace v brankovišti, dělá, že nemůže vyjet ven, k soupeři má průpovídky, s úsměvem pokukuje na hradeckou střídačku... Nenašli byste na ní v tu chvíli jediného hráče, který by po Zohornovi nechtěl skočit.

Občas je jeho hra na škodu. Třeba ve třetím utkán série mohl Matej Paulovič tři minuty před koncem dát vítězný gól Dynama na 2:1, jenže Zohorna zase potřeboval rozhodit Lukáše Paříka. Nastěhoval se do brankoviště a rozhodčí gól neuznali, vítěz základní části pak padl 1:2 po nájezdech.

V globálu hra bývalého reprezentanta funguje, fanoušci už na jeho nepříliš povedenou základní část zapomněli. Dynamo i díky němu vede nad rivalem 3:1 na zápasy.

Na Zohornův výstup ze středeční bitvy se ale jen tak nezapomene. Oliver Okuliar zamířil na trestnou lavici po nechtěném ataku brankáře Romana Willa. S sebou vzal i zkušeného pardubického útočníka, který si klasicky nemohl vyhrocenou situaci nechat ujít.

Na trestnou lavici se usadil jako do křesla a spustil: „Nauč se česky, ty Maďare.“

V tu chvíli mu nejspíš bylo úplně jedno, že má na vlastní střídačce další tři slovenské parťáky. Okuliar zase na oplátku gesty naznačoval, že Zohorna v Pardubicích hraje jen pro peníze.

Bude zajímavé sledovat, co nejen z pohledu dvou jmenovaných nabídne sobotní pátý duel. Napětí totiž roste všude, třeba i mezi trenérskými štáby, které si vyměňovaly názory v tunelu u kabin.

„O tom vůbec nevím, já tam nebyl,“ přešel to hradecký kouč Tomáš Martinec na pozápasové tiskovce. „Já bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, z naší strany to nebylo, my jsme nezačali,“ doplnil ho protějšek Marek Zadina

Začátek třetího zápasu čtvrtfinále mezi Hradcem Králové a Pardubicemi

Ten se upínal především k těsné výhře 1:0. Snad poprvé v sezoně se v pardubické hře projevil duch Třince, respektive v lednu ukončeného Václava Varadi a jeho praktik.

Matej Paulovič obstaral vítězný gól v první vteřině šestadvacáté minuty. Domácí tlačili, ale pardubická defenziva tentokrát fungovala na výbornou.

„Hradec nás po vedoucí brance zatlačil, ale dokázali jsme ho ubránit. Přijeli jsme s cílem vyhrát jeden zápas, a ten jsme splnili,“ pochvaloval si Zadina.

Když náhodou pardubická obrana propadla, stál vzadu Will, který si zatím ve čtvrtfinále drží úspěšnost zákroků 94,26 % a průměr 1,60 gólu na zápas. Ve středu se dočkal druhého čistého konta v této sezoně a třicáté nuly v extralize celkově.

„Podržel nás. Play off není o boření statistik v gólech, je úplně jedno, kdo je dá. Potřebujete jakkoli vyhrát, mít odhodlaný tým a získat bod do série,“ dodal Zadina.