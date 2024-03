Neskutečná euforie. Snad to Hradec srazí, přeje si pardubický Kousal

Řidič autobusu hradeckých hokejistů toho za sebou cestou z Pardubic asi moc neslyšel. Hráči Mountfieldu seděli jako zařezaní už po zápase v šatně. V pátek i v sobotu. Ve vypjaté čtvrtfinálové sérii s Dynamem byli často daleko lepší než favorit, ale na jejich kontě svítí po dvou utkáních nula.

Mezi hokejisty Pardubic a Hradce Králové se strhla hromadná mela.

„Je to krutý. Jsme hodně zklamaní, protože jsme oba zápasy byli hodně blízko k vítězství, ale na druhou stranu alespoň víme, že jsme schopní Pardubice porazit, a věřím, že příště budeme zase lepší,“ přál si kouč Mountfieldu Tomáš Martinec.

Oba duely byly ohromné bitvy. V pátek vedl Hradec 2:0, pak 3:2, ale domácí vždycky dokázali srovnat, v sobotu stejně tak. V prvním případě Dynamo urvalo výhru díky Martinu Kautovi ve druhé minutě prodloužení (5:4), podruhé všechno šest vteřin před koncem rozhodl Robert Kousal, ten dával na 3:2.

„Neskutečná euforie. Hned po gólu jsem se podíval na kostku, viděl jsem šest vteřin a všechno ze mě spadlo. Paráda, už je to 2:0 na zápasy, říkal jsem si,“ popisoval Kousal. „Ty zápasy byly ale oba brutálně těžké, je to hodně o soubojích a bruslení. Doufám, že tahle druhá prohra Hradec trochu srazí, protože v pátek se to očividně nestalo,“ dodal.

Vítězná akce druhého duelu šla za Lukášem Radilem. Vzal puk, přijel do útočného pásma, v rychlosti objel soupeře a jeho následnou střelu Lukáš Pařík vyrazil právě pouze ke Kousalovi. Gólman Mountfieldu pak zůstal dlouho klečet na zemi.

Připravený brankář Lukáš Pařík z Hradce Králové.

„Ráďa měl rychlost, takže jsem věděl, že bude zakončovat. Jen jsem si říkal, že když už by nedal gól, tak ať se ke mně aspoň odrazí puk, což se naštěstí stalo,“ usmíval se Kousal.

Přesto má se spoluhráči v šatně co probírat. Dynamo sice v každém zápase využilo přesilovku pět na tři, nicméně si samo často situaci komplikovalo zcela zbytečnými vyloučeními. Třeba v případě Jana Košťálka, který v polovině sobotního špílu v přerušené hře nesmyslně krosčekoval soupeře u pardubické branky.

„Říkáme si to pořád, ale tohle je prostě play off. Někdy je zkrátka těžké ty emoce udržet,“ hodnotil Kousal. V pátek Dynamo napočítalo šest vyloučených, v sobotu dokonce devět. „Ukázali jsme ale charakter. Vždycky jsme to dokázali urvat na konci, jsme moc rádi, že to není naopak. Když už se nám něco nepovedlo, tak máme vzadu Romana Willa, který si s tím několikrát poradil,“ chválil parťáka Kousal.

Dynamo tak vede 2:0 na zápasy, série bude pokračovat v úterý od 19 a ve středu od 18 hodin v Hradci.