Vondráček: Freibergs jako komik. Trefil jsem ho na hrudník, chytal se za hlavu

Po návratu do Pardubic se ukazuje, že jeho role ve čtvrté lajně s Patrikem Poulíčkem a Janem Mandátem je v podstatě nenahraditelná, urputný rychlík ve dvou dosavadních zápasech čtvrtfinále proti Hradci dvakrát skóroval, a přispěl tak k úvodním dvěma výhrám Pardubic v letošním play off. Pokud platí, že play off rozhodují třetí a čtvrté útoky, tak Dynamo disponuje velkou silou.

„Máme vždycky radost, když splníme nějaký úkol, ale třeba v sobotu jsem si docela odpočinul. Měli jsme hodně oslabení a na ně z naší lajny chodí Mandy s Poulou, takže já moc nehrál,“ přemítal Vondráček.

I ten byl mezi vyloučenými, v utkání totiž nedával jen góly. Urostlý křídelník umí na ledě zjednat i pořádek a v závěru druhé třetiny se dostal do křížku s hradeckým obráncem Ralfsem Freibergsem. Rozhodčí jejich střet ocenili dvěma minutami za vysokou hůl do obličeje Freibergse, nicméně Vondráček situaci viděl úplně jinak.

„Freibergs do mě vjel a já měl ruce před sebou. Trefil jsem ho někam na hrudník, ale on se najednou začal chytat za hlavu. To mi od reprezentanta, který má na kontě mistrovství světa, přišlo komické,“ podivoval se Vondráček.

Bylo znát, že druhý zápas byl ještě o něco vyhrocenější než ten úvodní. K vidění byla spousta tvrdých zákroků u mantinelu v rámci pravidel, ale i klasické mlýnice po zákrocích gólmanů s celou řadou vyloučení na obou stranách.

„Jak série postupuje, tak se vždycky všechno vystupňuje. Pro nás byl ale ten druhý zápas poučením, protože vyloučených jsme měli opravdu moc,“ uvědomoval si Vondráček.

Hokejisté Pardubic se radují z vítězného gólu ve druhém čtvrtfinále proti Hradci.

V derby je však často těžké udržet emoce na uzdě už během základní části, natožpak v play off. V úterý a ve středu bude ke všemu Dynamo v Hradci Králové hostujícím týmem a Mountfield bude mít v určitém ohledu určitě navrch, dorovnat se lze třeba právě tvrdou hrou.

„Půjde o emoce, ale my musíme uhlídat, aby zákroky od nás byly čisté a mohli jsme se držet naší hry. V sobotu nás to málem stálo zápas,“ přemítal Vondráček.

Šest vteřin před koncem ho ale Dynamo zachránilo. Do odkryté brány dorážel Robert Kousal, večer předtím ve druhé minutě prodloužení rozhodl Martin Kaut. Mountfield přitom nebyl horším soupeřem, spíš naopak. Inkasoval tak dva velmi tvrdé direkty. „Doufám, že to pro ně bude psychicky náročné. My jdeme dál za svým,“ říká Vondráček.