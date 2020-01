Musíme konečně něco udělat pro lidi, burcuje pardubický asistent Mikeska

„Program je náročný. Máme za sebou dva těžké zápasy, v úterý nás čeká další, velmi důležitý... Zkrátili jsme to, aby hráči měli víc času na regeneraci,“ vysvětlil asistent pardubického trenéra Michal Mikeska.

Olomouc je nepříjemný soupeř, se kterým jste však brali svou poslední výhru (2:1). Může rozhodnout domácí prostředí?

Bylo by fajn, kdyby ano, podívejme se na poslední zápasy, co s námi domácí prostředí provedlo. Jsme nadšení, že lidé chodí, a vážíme si toho, ale musíme pro ně konečně taky něco udělat. Domácí zápas se musí hrát jako domácí zápas - sebevědomě a nepouštět soupeře do šancí. Stále si to v kabině říkáme.

Jak to vypadá se sestavou? V Plzni nehrál například Denis Kusý.

Měl nějaké zdravotní potíže, ale už je fit. Zdravotní výpadky řešíme pořád. Dlouhodobě byl mimo Robert Kousal, Ondřej Machala, který marodí snad už potřetí za dobu, co jsme tady... Robert už však trénuje a řešíme, jestli proti Olomouci nastoupí. Samozřejmě všichni věříme v co nejrychlejší návrat, nicméně jak to bude, to teď nevíme...

Co předzápasový program, vzhledem k tomu, že jste hráli v pátek i v neděli, navíc venku?

V pondělí jsme na tréninku hráčům ukázali na videu pět šest krátkých šotů z toho, co jsme udělali dobře ve třetí třetině v Plzni, a snažili jsme se je motivovat, abychom takhle s Olomoucí hráli od první minuty. Mohlo by nám to přinést šance, pořád hru směřujeme do vytváření příležitostí, přesilovek... Ty v současné době ani nemáme, protože si je nevynutíme pohybem.

Naopak hrajete spíš oslabení. Co jste hráčům říkali v Plzni po dvou špatných střídáních během minuty?

To je nevídaná věc. Nevím, jestli jsem ji někdy zažil, ale nechci říkat, že to je něčí chyba. Bohužel to souvisí s tou naší dekou, se špatnou sezonou, která tady opět probíhá.

Před každým zápasem i po něm mluvíte o tom, co je potřeba napravit, a zase: 2:5, 0:5. Není to už trochu zoufalství?

Snažíme se pracovat na tom, že když tým není střelecky vybavený a nedokáže dát pět branek, tak musíme umět dostat jednu, maximálně dvě. S naším současným gólovým přídělem se nám ale bohužel pořád nedaří nic dělat.

Možná je až zázrak, že nadále na poslední místě ztrácíte jen tři body. Uklidňuje vás alespoň trochu, že nad vámi není díra?

Ne. Neustále nás naopak znepokojují obdržené branky, v průměru je to přes čtyři a 4,5 na zápas. Netuším, kdo by s tímhle chtěl vyhrávat.