Chyby jak z grotesky, pardubické hokejové zoufalství nepolevuje

Co se dělo dál? Dynamo muselo do tří, forvard Rob zvýšil na 2:0 pro Plzeň, hosté zavrávorali jako po tvrdém direktu a už se pořádně nevzpamatovali.

„Naše dvě vyloučení za sebou za špatné střídání jsou kuriozitou, to se nevidí. Pustili jsme tím nejlepší tým v přesilovkách do situace pět na tři, což je smrtelné. První bylo nešťastné, ale to druhé už nepochopitelné. Byla tam základní chyba při komunikaci. Když nejsme schopni udělat takové základní věci, tak potom soupeři nabídneme jasný gól,“ komentoval to trenér Dynama Milan Razým na pozápasové tiskovce.

Po další třetině nemohoucnosti, té prostřední, to bylo 4:0, v poslední části pak vedoucí muž extraligového bodování Gulaš snadno oloupil o puk pardubického Látala a upravil na potupných 0:5 z pohledu Dynama.

„Plzeň na ledě dominovala a byl z toho jednoznačný výsledek,“ posteskl si kouč Razým. Pro něj to musela být obzvlášť hořká zkušenost - vždyť právě na lavičce Škody slavil v roce 2013 mistrovský titul. Teď v Plzni naopak s Dynamem utrpěl devátou porážku z uplynulých desíti extraligových kol, v nichž Pardubice po odvolání předchůdce Bělohlava vedl.

Díra Východočechů na posledním čtrnáctém místě tabulky se naštěstí pro ně neprohloubila - na třináctý Litvínov ztrácejí stále tři body. Hráči Vervy, již padli 2:6 se Zlínem, však mají utkání v záloze.

Další zápas Pardubice sehrají již v úterý od 18 hodin v enteria areně proti olomouckým Kohoutům.