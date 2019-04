ONLINE: Kladno dělí dva body od postupu, Chomutov bojuje o naději

Ani samotní Piráti už však ve své udržení příliš nevěří. „Je možné, aby Kladno třikrát klopýtlo, když ztratilo jen jeden z posledních sedmi zápasů?“ pokládal si řečnickou otázku útočník Chomutova Ivan Huml. „Nevím, co by se muselo stát, aby si to Kladno neuhrálo,“ přidal se asistent trenéra Jan Šťastný.

Lídr a hrající majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr ale nechce předčasně nic slavit.

„Teď pojedeme do Budějovic, které ukázaly, že nám nic nedají zadarmo,“ prohlásil Jágr v úterý. „Musíme se o to poprat a získat dva body. Když se nám to nepodaří, čeká nás v neděli rozhodující zápas s Chomutovem.“