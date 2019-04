Celý den jsem byl v kostele, smál se Jágr po čtyřgólovém představení

Sám jste dal proti Budějovicím všechny čtyři góly, co na to říkáte?

Hele, dneska je velkej pátek, velkej den, je to můj den. (směje se) Celej den jsem byl v kostele a z něj jsem pak šel sem.



Věřil jste, že se v baráži tak rozehrajete?

Hlavně jde o to, že jsem nehrál celý rok, dá se vlastně říct, že dva roky. A v 47 letech nehrát dva roky hokej... To ztratí jakýkoliv hráč. Bylo by těžké vrátit se i pro Maria Lemieuxe nebo Waynea Gretzkého. Já jsem odehrál jen čtyři zápasy základní části a pak jsem se znova zranil. I když jsem to nikomu nemohl říkat...(směje se) Ale nemohl jsem trénovat. Postupem času jsem se do toho dostával, trénoval jsem po nocích. Věřím tomu, že čím víc trénuješ, tím lepší budeš. Nevěřím, že někdo jiný trénoval dvakrát denně s vestama jako já, takže jsem věděl, že se to musí ukázat. Je to jenom otázka času.



Do konce baráže zbývají ještě dvě kola, vy už ale máte postup jistý. Čekali jste to už teď?

Asi bychom tomu nevěřili, kdyby nám to někdo řekl po prvních dvou kolech, kdy jsme neměli ani bod a skóre 0:7. Ale u nás v kabině jsme si pořád věřili. Věděli jsme, že jsme nehráli špatně. Jen to nebylo z naší strany hrané chytře, hráli jsme moc otevřeně. Extraligové týmy nám daly prostě školu, kterou nám ale prakticky pomohly. Poučili jsme se a začali jsme hrát úplně jinak.



Jaký je to pocit vrátit Kladno do extraligy?

Abych byl upřímný, já jsem v posledních dnech už spíš přemýšlel co dál. Jedna věc je se tam dostat, další tam odehrát sezonu. Já jako majitel už musím přemýšlet jinak než hokejisti. Hrozně rád bych se věnoval jen hokeji, ale ono to nejde. V mojí hlavě to šrotuje daleko víc než jen kolem hokeje.



Budete se i v příští sezoně prohánět po ledě?

Uvidíme. Nic neslibuju, ale ani neříkám, že ne. Záleží, jak se budu cítit. Jaké budeme mít mužstvo a jak se nám bude dařit.



Oslavy by se v pátek nekonaly, kdyby Budějovice smazaly váš náskok, což se málem stalo. Sledovali jste stav druhého utkání mezi Chomutovem a Pardubicemi, který by na to měl také vliv?

Druhý výsledek jsme neviděli, ani jsme to moc neřešili. Snažili jsme se rozhodnout sami. Ale znovu jsme byli nepoučitelní. Neměli jsme zabijácký instinkt, jako už několikrát předtím. Zápas kontrolujeme a najednou se začneme hokejem spíš bavit. A to nás málem potřetí v baráži stálo zápas.

Dokážete vyzdvihnout klíčový okamžik baráže nebo individualitu?

Všechny čtyři lajny od začátku fungovaly, i když se našli hráči, kteří chtěli mít větší ice time. Ale já jsem se to snažil držet v normách a vysvětlit jim, že na to, abys hrál agresivní hokej po celých 60 minut proti extraligovým týmům, musíš mít prostě čtyři pětky, které budou mít krátká střídaní a hrát nadoraz. Nemůžeš hrát na dvě, tři lajny. Ukázalo se, že to byla pravda. My nemáme tak trpělivé hráče, máme jinou kvalitu, jiný systém. A na to potřebuješ čtyři lajny a dobrou fyzičku, což jsme měli.