Veteráni táhnou Kladno do extraligy. Stačí dva body a bude rozhodnuto

Ale sám už ví, že vytoužený cíl je víc než na dosah. Tři zápasy do konce, osmibodový náskok na teoretického konkurenta z Chomutova. Ostatně i samotní Piráti tuší, že jejich udržení mezi elitou je spíš utopickým snem než reálnou představou.

„Je možné, aby Kladno třikrát klopýtlo, když ztratilo jen jeden z posledních sedmi zápasů?“ pokládal si řečnickou otázku útočník Chomutova Ivan Huml. „Nevím, co by se muselo stát, aby si to Kladno neuhrálo,“ přidal se asistent trenéra Jan Šťastný.

Kladno v 1. lize 2014/15 - Čtvrtfinále, 3:4 s Jihlavou

2015/16 - Čtvrtfinále, 2:4 s Ústím n. L.

2016/17 - Semifinále, 3:4 s Jihlavou

2017/18 - SF/baráž (neúspěšná)

2018/19 - SF/baráž

Jejich tým se v úterý takřka odepsal z bojů o udržení, když nezvládl dobře rozehrané utkání s Pardubicemi a smutnil po porážce 5:7. Dynamo si tak pojistilo udržení v extralize i pro příští sezonu.

A jen kousíček chybí k tomu, aby se v ní od září potkávalo i s Rytíři. Pokud se Středočechům povede v pátek na ledě Českých Budějovic zvítězit, budou mít „vyhráno“ i v baráži. Kladno bude opět extraligové.

České Budějovice - Kladno Sledujte v pátek od 17.30 online.

„Ještě ale není nic hotové,“ citoval Jaromíra Jágra ČTK po úterním triumfu 4:2 nad Budějovicemi. 47letý útočník se snaží krotit stále ještě předběžnou euforii kolem svého týmu. „Teď pojedeme do Budějovic, které ukázaly, že nám nic nedají zadarmo,“ zmínil Jágr fakt, že jeho tým neměl s Motorem ani přes výhru lehké pořízení.

„Musíme se o to poprat a získat dva body. Když se nám to nepodaří, čeká nás v neděli rozhodující zápas s Chomutovem,“ nastínil Jágr vývoj, kterému by se on i jeho spoluhráči nejraději vyhnuli.

Produktivní duo mazáků

Proto bude potřeba zkoncentrovat pozornost k pátečnímu duelu. Kladno všechna tři barážová střetnutí s Motorem zvládlo vítězně, i když duel na jihu Čech se mu skoro vymkl z rukou - Rytíři málem přišli o čtyřgólové vedení, nakonec dotáhli zápas k triumfu 4:3.

Budějovice sice v posledních sedmi duelech nezískaly ani bod, přesto budou nevyzpytatelným protivníkem. „Klobouk dolů před Budějovicemi i jejich trenérem Vencou Prospalem za to, jak je namotivoval. My jsme sice jeli nadoraz, ale vůbec nám to nešlo,“ narážel Jágr na to, že fyzické síly se závěrem dlouhé sezony docházejí.

I přes věk ale patří společně s dalším kladenským veteránem Tomášem Plekancem k nejvýraznějším tvářím baráže. Plekanec je s 11 body (1+10) nejproduktivnějším hráčem, Jágr se svými šesti trefami zase druhým nejpilnějším střelcem.

Kvůli individuálním úspěchům ale dvojice mazáků kladenský dres přes hlavu znovu nenavlékala. Jejich cílem bylo vrátit Kladno do extraligy a zdá se, že si tuto řádku budou moct už brzo odškrtnout.