Patnáct měsíců Jágra s Kladnem: od příletu po návrat do extraligy

Místnost na kladenském zimním stadionu, kde se 1. února loňského roku konala tisková konference, byla přeplněná novináři. Jágr po příletu ze zámoří zhruba hodinu odpovídal na otázky, z nichž se většina týkala toho, jakou budoucnost před sebou jakožto tehdy 45letý hokejista vidí.

„Hlavní cíl je pomoct Kladnu. A taky to, aby mě maminka ještě viděla hrát naživo,“ stanovil si priority Jágr. Žijící hokejová legenda se tehdy zároveň domluvila na střídavých startech s extraligovým Třincem, na které však nakonec nedošlo.

Jágrův comeback totiž zkomplikoval jeho zdravotní stav. Už před návratem mluvil o bolavém koleni, za Rytíře přitom poprvé naskočil jen dva dny po velkolepé tiskovce. Stalo se tak při rozlučce jeho kamaráda Petra Nedvěda, když oba veteráni v duelu Benátek s Kladnem na ledě dominovali jako za svých mladých let.

V polovině února 2018 však Jágra u mantinelu srazil havířovský Marek Sikora tak nešťastně, že zakrvácenému Jágrovi museli po zákroku pomáhat z ledu zdravotníci. Veterán si obnovil zranění kolena a Sikora musel čelit nejedné výhrůžce smrtí z řad kladenských fanoušků.

Aby se legenda Rytířů mohla zapojit do případné baráže, potřebovala nasbírat další starty za Kladno. Do následných utkání tak churavý Jágr naskakoval jen na pár vteřin, do prolínací soutěže ale nakonec stejně kvůli zdravotnímu stavu nezasáhl. Jen jako rádce sledoval, jak se jeho tým musí smířit s poslední čtvrtou příčkou v barážové tabulce. Postup se odložil.

Stejně tak nebylo pořád jasné, kdy se Jágr znovu zapojí do zápasové akce v nové sezoně. Rozdílné spekulace předpovídaly jeho návrat téměř nepřetržitě od loňského podzimu. Sám Jágr několikrát nastínil, že chyběl jen krůček, aby pomohl Kladnu i na ledě. Mezitím se k týmu připojil Tomáš Plekanec, další zkušený navrátilec se zámořským renomé.

„Návrat krále“ se nakonec uskutečnil za symbolických okolností - 17. února, tedy přesně rok po Jágrově posledním plnohodnotném utkání. Navíc proti Havířovu, který legendě „zkomplikoval“ předchozí sezonu.

Se symbolikou nekončíme. Rytíři skončili po základní části na čtvrtém místě a ve čtvrtfinále 1. ligy je čekal pátý Přerov, jehož barvy hájil Marek Sikora. Pěkná náhoda, že?

Zároveň započala nápravná mise po loňském neúspěšném pokusu o probití do extraligy. Kladno vyřadilo moravský celek v pěti zápasech, Jágr se dočkal první trefy v play off až ve třetím semifinále proti Jihlavě, jednoznačnému vítězi základní části. I Dukla se musela před rozjetými Rytíři po pěti bitvách sklonit.

A po roce tu byla znovu baráž. Její start ovšem naznačoval, že Kladno tempo z vyřazovacích bojů ztratilo. Dvě porážky v prvních dvou kolech, skóre 0:7. Jenže následovalo pět výher v řadě a extraliga byla najednou na dosah. „Já věděl, že nejlepší formu budeme mít v baráži,“ usmíval se Jágr po pátečním duelu s Budějovicemi.

Měl k tomu důvod. Čtyřmi góly proměnil zápas ve své představení (4:2) a vystřílel Rytířům po pěti letech návrat do extraligy.

Zatím ještě neví, zda se v příští sezoně mezi elitou představí znovu jako hráč, nebo podrží Kladno jen z pozice funkcionáře.

Jisté je jedno - hlavní kladenský úkol, který si po návratu ze zámoří vytyčil, už splnil.