Norma dvou branek nestačí, mrzí trenéra olomouckých hokejistů Motáka

V úvodu byli aktivnější domácí, jenže na skóre se to neprojevilo. Filip Pavlík brzy prověřil Lukášovu pozornost, na druhé straně ztroskotal Ostřížek na Mazancovi. Vzápětí se radovali Královéhradečtí, jenže předčasně. Perret se totiž prosadil jen díky hře vysokou holí a místo oslavy gólu musel na trestnou lavici. Do hry se vracel předčasně, když skóre otevřel Ondrušek. Ve 12. minutě však našlápl Kevin Klíma, parádně si prohodil puk mezi nohama Švrčka a vyrovnal.

Hráči Mountfieldu mohli vzápětí dokonat obrat v přesilovce, na další góly si však museli počkat až do druhé části. Ten na 2:1 jim hosté darovali – když Gřeš dostal nahrávku na středu před vlastní brankou zády do hřiště, jakmile se otočil, o kotouč ho obral Zachar a překonal Lukáše. Přesilovku za prohřešek proti pravidlům vysokou holí potrestali v končící 25. minutě i domácí, když krásnou Smoleňákovu nahrávku využil Nedomlel.

Další gól mohl přidat Jergl, za hosty byl blízko snížení Ostřížek, jeho pokus však skončil na brankové konstrukci. Chvilku poté vychytal Mazanec Buriana. Ve 33. minutě už ale Olomoučtí uspěli po závaru před brankovištěm domácího brankáře, když se z dorážky prosadil Kunc. Pohnout stavem mohli ještě do přestávky Burian a Zachar, na těsném vedení domácích se ale už nic nezměnilo.

„Byl to těžký zápas,“ oddechl si kouč Mountfieldu David Kočí. „Olomouc hraje dobrý hokej, dobře bruslí a mají dobrý pohyb, jsou neustále nebezpeční, aktivně napadají. Je těžké proti nim hrát. My jsme chtěli hrát celý zápas aktivně, což se nám i dařilo. Odskočili jsme na 3:1 a to nám v tom utkání hrozně pomohlo. I když jsme pak dostali druhý gól, povedlo se nám to udržet až do konce,“ pochvaloval si Kočí.

Ačkoliv měli kohouti ještě celou třetinu na vyrovnání, Královéhradečtí pečlivě hlídali svůj náskok. Moc možností jim nenabídli a ustrážili ho až do konce. Hostům už nepomohla ke zvratu ani závěrečná hra bez brankáře Lukáše. „Dva vstřelené góly jsou málo, z toho pak pramení prohry, které máme za sebou. Musím ale říct, že bojovnost týmu byla na hraně našeho výkonu. Bylo to vyrovnané utkání, ale nedosáhli jsme ani na jeden bod, což je zklamání,“ přiznal Moták.