Klimkovo znovuzrození olomouckým hokejistům nestačilo

V pátek byl proti Liberci několikrát blízko k prolomení nelichotivé bilance, ale ve velkých šancích mu vždy zkazil radost Petr Kváča, gólman Bílých tygrů.

Ve nedělním zápase kohoutů proti Zlínu to konečně přišlo a Klimek při prohře Olomouce 2:3 po samostatných nájezdech vsítil více gólů než za celý letošní ročník. Poprvé rozjásal příznivce Hanáků už po třiačtyřiceti sekundách hry.

Nahodil pod tlakem prostrčil puk do středního pásma na Davida Krejčího, čímž vytvořil přečíslení dva na jednoho. Hvězdný centr s typickým klidem zvedl hlavu a našel přesně hůl Lukáše Klimka, který měl prostor puk si zpracovat a zamířit do odkryté brány. „Jsem rád, že jsem to vůbec trefil,“ usmíval se Klimek. David je obrovská pomoc, strašně jde cítit, že hraje. Parádně to začal a líp mi to dát nemohl. Jsem rád, že s ním mohu hrát,“ nešetřil Klimek slova chvály na adresu Krejčího.

Olomouc slaví vedoucí gól ve Zlíně.

Po úvodním gólu měli Hanáci herní převahu a dostali se do několika slibných pozic. Kašík však skvělými zákroky držel svůj tým. „Je to škoda, z té pasáže šlo vymáčknout mnohem víc. Šancí jsme měli opravdu dost, i na naše poměry. Měli jsme odskočit na dva góly,“ pravil Klimek. Olomoucký křídelník měl další dobrou příležitost po startu druhé třetiny, kdy nehlídán pálil z mezikruží. Opět se činil Kašík.

„Pak jsme z tempa vypadli, Zlín se otřepal a zatlačil nás, což vyústilo ve dva góly,“ uvědomoval si Klimek.

Mallet zpoza brány našel Honejska, jeho ránu Lukáš vyrazil pouze ke Claireauxovi, který se zblízka nemýlil. A berani ve třinácté minutě prostředního dějství skóre úplně otočili, když skóroval Sedláček.

„Zlín hraje s čistou hlavou, už asi svoji pozici přijali, byť na záchranu mají teoretickou šanci. O to víc byli nepříjemní,“ konstatoval Klimek, jenž necelou minutu před koncem druhé periody srovnal.

Černý přihrávkou přes osu hřiště našel Klimka, který si z pravého kruhu sjel na střed a zamířil mimo Kašíkův dosah, čímž rozjásal početnou skupinu hostujících fanoušků, kteří po ukončení protiepidemických restrikcí mohli znovu ve větším počtu do hlediště.

2 700 diváků nakonec sledovalo bezbrankovou třetí třetinu i prodloužení. „Měli jsme dvě vyložené šance, které jsme neproměnili. Bohužel bereme jenom bod, nedá se nic dělat,“ posteskl si trenér Olomouce Jan Tomajko. Hanáci mají na nepostupové třinácté místo náskok už jen tři body. „Víme, že tam jsme namočení. Jsme rádi za každý bod, co se nám podaří urvat, protože může být klíčový. Bojujeme teď o dobré umístění,“ prohlásil Lukáš Klimek.

V nájezdové loterii se z deseti střelců prosadil jen ten poslední. Lotyš Patriks Zabusovs přisoudil bonusový bod Zlínu. Olomoučanům nepomohl ani střelecký restart Lukáše Klimka, který na dva zásahy bude chtít navázat už v úterý.

Kohouti doma od 17 hodin hostí Kladno a půjde doopravdy o hodně. Morávka drží v tabulce poslední postupovou pozici do předkola play off. A Rytíři i Verva si na ni, s minimální ztrátou, brousí zuby.