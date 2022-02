Úleva pro Olomouc. Povzbudila ji důležitá výhra i návrat Krejčího

„Dívali jsme se v tabulce pod sebe a byli jsme nervózní. Což se projevilo při vstupu do utkání,“ připustil trenér Olomouce Zdeněk Moták. Hanáci inkasovali jako první. Na začátku druhé třetiny úspěšně zakončil přečíslení Plekanec. „Po obdrženém gólu jsme hráli špatně. Padla na nás deka. Nedokázali jsme si dát puk,“ kroutil hlavou Moták. „Byli jsme opaření, všude o krok později,“ přitakal Klimek.

Ještě v prostředním dějství přišel po nahození Černého šťastný odraz od mantinelu a střelou do prázdné brány srovnal stav právě Lukáš Klimek. Třetí gól ve druhém zápase. „Konečně se ke mně přiklonilo trochu štěstí,“ smál se střelec, který měl ještě minulý týden na svém kontě pouhopouhou jednu branku za celý ročník.

„Zahodil jsem tlak, že čekám na nějaké body. Už do konce zbývá málo zápasu, tak jsem si řekl, že už na to nebudu myslet. A asi to pomohlo,“ povídal Klimek, který se našel v první formaci s Nahodil a Krejčím. I přesto, že na začátku sezony spojení s elitním centrem nefungovalo. „Na začátku sezony jsem se necítil komfortně a byl jsem v jiném rozpoložení. Teď se cítím líp,“ pravil olomoucký útočník.

Ve třetí třetině na něj navázal Jan Švrček. Krejčí vyhrál buly a Švrček z první prásknul do kotouče. Tvrdý projektil se otřel o tyčku Bowovi branky a napnul síť. Osmý gól ve 196 zápasech pro pětatřicetiletého beka. „Asi zavřel oči a napálil to tam,“ smál se Klimek. „U nás moc obránci góly nedávají. Ale Švrk byl báječný! Ještěže jsme ho na vhazování poslali,“ usmál se Moták.

David Krejčí si připsal po bleskovém návratu z čínské olympiády třetí bod ve třetím zápase. Rodák ze Šternberka přistál v pátek po půlnoci na ruzyňském letišti, vyspal se čtyři hodiny a v pátek řídil vítězství po prodloužení proti Liberci. „Je to obrovská pomoc, že je zpátky. Jde strašně cítit, že hraje. Jsem rád, že s ním mohu hrát,“ pousmál se Klimek.

Po Švrčkovi přidal další zásah Rostislav Olesz. Útočník hraje ve famózní formě. Přečíslení dva na jednoho vyřešil mazácky. Naznačil přihrávku na Navrátila, čímž oklamal kladenského Ticháčka, najel před brankoviště a bekhendem zamířil přímo pod břevno 3:1. Na konečných 4:1 uzavřel střelou ze středního pásma do prázdné brány Jan Bambula. Spadl nám kámen ze srdce,“ přiznal Klimek. „Jsme rádi, že jsme to zvládli. Po vyrovnání se obraz hry otočil. V třetí třetině jsme hráli trpěli, čekali jsme na šance a nakonec toho využili.“

Olomouci do konce sezony zbývá šest zápasů, včetně duelu s tabulkovým sousedem z Litvínova, druhým Třincem a hned dvakrát derby s Kometou. Na účast v předkole play off se Hanáci ještě hodně nadřou. „Dokud to není hotové, neustále se díváme i pod sebe,“ upozornil Moták stále hrozící riziko baráže.

Z olympiády už se zpět vrátí také bronzový Branislav Konrád.

„Zda bude už v pátek proti Spartě nevím, v úterý měl přistát ve Vídni, ve středu možná půjde na pivo se spoluhráči,“ povídal Moták s vtipem. „Gratuloval jsem mu přes zprávy, bylo vidět jak byl hrozně nadšený. Ale Honza Lukáš chytal skvěle, musím ho pochválit.“

„Proti Kladnu to bylo vítězství vůle. Ubojované. Snad nás to posílí do dalších zápasů,“ přeje si kouč.