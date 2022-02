Hokejovou Olomouc bez Krejčího zvedá Olesz v NHL módu

Vědom si toho, že mančaft potřebuje nahradit lídra, bere zodpovědnost na sebe a zapíná do svého NHL módu z dob, kdy působil na Floridě - síla, přehled, napadání, rozdílové pasy.

V úterý druhým výtečným výkonem za sebou pomohl k domácímu obratu 4:1 nad Litvínovem, který před zápasem ztrácel na kohouty z nepostupové třinácté příčky jen bod.

Důležitý mač Mora po třech prohrách zvládla. „Každý zápas je motivace. Když jde o sousedy v tabulce, tak to má náboj. Ale tři body se počítají stejně,“ oddechl si olomoucký trenér Jan Tomajko. „Látat tolik absencí je těžké, když prohráváte. Teď to šlo,“ usmál se.

Olesz táhl Olomouc jako správný vůdce. „Všichni víme, jaké mám statistiky v sezoně (3+7), jak jsem marodil. Připravil jsem se na to. Vím, že nejsem bodový lídr, ale nasazením tam přínos pro tým je. A teď je ten čas, kdy to musíme vzít na sebe, nebát se zodpovědnosti,“ apeloval Olesz po odletu Krejčího do Číny.

„Trenéři nás teď využívají, i když to není jednoduché, když celou sezonu hrajete druhé třetí housle, nebo jste zranění. Než si tělo zvykne na vyšší ice time, je to problém. Ale nikdo se neptá. Olesz, Kolouch a další musí teďka zahrát, zastoupit Davida a musíme vyhrát co nejvíc zápasů,“ nabádal.

Když v 56. minutě ujel všem, naznačil střelu a přihrál před odkrytou branku Kuskovi, který z první zvyšoval na tříbrankový rozdíl, bylo hotovo. Olesz mazanou přihrávku vymyslel i za nepříznivého stavu. Od hrazení nápaditou zadovkou uvolnil Koloucha, jenž si vyměnil ještě puk s Navrátilem a v pádu skóroval do odkryté klece.

Kohoutí změna: silní v přesilovkách

Zajímavým vývojem prošly přesilovky Olomouce - s mírnou nadsázkou asi patnáct let bída a v tomto ročníku bomba. Proti Vervě využila dvě a má je třetí nejlepší v soutěži.

„Dnešní hokej je hlavně o přesilovkách. Jsem rád, že nám to tam padlo a naklonili jsme misku vah na naši stranu,“ radoval se slovenský útočník Peter Lichanec.

Kmenový hráč Jihlavy si připsal premiérovou trefu v extralize, když jej zpoza branky kouzelně našel Vilém Burian. „Je krásný pocit hrát českou extraligu. První trefa chutná velmi, fakt krásná přihrávka od Vildy, ale tím kariéra nekončí. “

Mimochodem, cestovatel Lichanec, který si prošel Slovanem Bratislava, ale hrál také v Maďarsku a v Kazachstánu, působil v Olomouci už v dorostu. „Dva chalani jsou v áčku – David Škůrek a Honza Lukáš. Bylo to pěkné,“ vzpomínal. „Vrátil jsem se do známého prostředí, změnily se jen sedačky.“

Za zmínku stojí i dvanáctý sezonní zásah Jana Knotka, jenž tečoval střelu Ondruška či dvě asistence Jakuba Navrátila. „Výborný výkon podal v bráně i Honza Lukáš. Musím kluky pochválit za bojovnost,“ ocenil Tomajko.

„Z naší strany výborný zápas. Padly i velmi pěkné góly,“ doplnil Lichanec, jenž si považuje, že mohl v Olomouci osobně poznat Krejčího. „Sledoval jsem minulý rok sestřihy, co dělal v NHL. Je zážitek ho vidět naživo. A je jedno, jestli vám je osmnáct, nebo dvacet devět jako mně. Když se pak baví s vámi v kabině, je to zážitek.“

Teď má Lichanec pomoct Oleszovi a spol. tahouna nahradit.