Hokejovou Spartu posílil reprezentační bek Moravčík. Upsal se na dva roky

„Michal je v nejlepším hokejovém věku, na extraligu jednoznačně nadstandardní obránce. Má vynikající fyzické parametry a dobré zkušenosti ze zahraničí,“ pochvaluje si pro klubový web sportovní manažer Jaroslav Hlinka.



„Jednání byla rychlá a korektní, Sparta mě kontaktovala koncem minulého týdne a během chvilky jsme se domluvili,“ říká Moravčík.



Do Sparty přichází po ročním angažmá ve finské Tappaře, odchovanec Plzně to před třemi lety zkoušel i za mořem, kam odešel s parťákem Davidem Skleničkou. Zůstali však na farmě, do sestavy Montrealu v NHL se neprosadili.

Jeho výkony ho vynesly i mezi pravidelné reprezentanty v posledních letech. Poprvé se ukázal na mistrovství světa v roce 2018 pod současným sparťanským koučem Josefem Jandačem, letos patřil mezi ty lepší beky na šampionátu v Rize.



Sparta si od něj slibuje po odchodu nejlepšího obránce Jana Košťálka do Pardubic bodovou podporu.

„Ale nechci vzadu hořet. Vždycky jsem si zakládal na dobré defenzivě, až pak něco vymýšlím dopředu,“ říká Moravčík.

Proměna kádru tak pokračuje. Prodloužila spolupráci s útočníky Vladimírem Sobotkou a Janem Buchtelem, ze zámoří dovedla Davida Kašeho, vrátil se jí Filip Chlapík a podepsala i Švéda Erika Thorella, Zdeňka Doležala a do obrany Ondřeje Mikliše.

Naopak odešli brankář Matěj Machovský, útočníci Lukáš Rousek, Lukáš Pech, Matúš Sukeľ, Andrej Kudrna, Robert Říčka, David Tomášek a obránci Petr Kalina, Ondřej Němec, Jan Piskáček a Jan Košťálek.