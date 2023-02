Moravčík podepsal novou smlouvu se Spartou, měl by zůstat další dva roky

„Michal je stabilní součást naší defenzivy a těší mě, že v ní bude působit i nadále. Výborně plní nejen své defenzivní povinnosti, ale je platný také v ofenzivním pojetí hry,“ uvedl sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Osmadvacetiletý Moravčík přišel do Sparty před začátkem minulé sezony. Loni pomohl Pražanům k postupu do finále play off, v aktuálním ročníku nasbíral deset asistencí ve 31 zápasech.

„Ve Spartě jsem spokojený, máme v klubu výborné podmínky a v kabině je skvělá parta. Moc bych si přál ve Spartě dosáhnout na týmový úspěch, snad se nám to podaří už letos,“ uvedl Moravčík, který startoval na třech světových šampionátech.