Třinecké trápení. Sotva vyrovnal, Boleslav ho znovu srazila

Třinečtí podlehli Mladé Boleslavi i potřetí v této sezoně, v pátečním 38. kole extraligy 2:3.

„Zaspali jsme začátek, první dvě třetiny nebyly od nás ideální, mohli jsme hrát o hodně lépe,“ řekl třinecký útočník Patrik Hrehorčák, který srovnal dorážkou po vlastním úniku. „Jsem rád, že jsem pomohl vyrovnat, jenže hned jsme znovu inkasovali. Ještě jsme do soupeře bušili, ale nic nám už do branky nespadlo.“

Třinecký trenér Marek Zadina uvedl, že první dvě třetiny nehráli to, s čím do zápasu šli. „Neměli jsme dobrý pohyb, soupeř nás přebrusloval, byl všude první,“ řekl Zadina. „Měřítko z naší strany snese jen třetí třetina, kdy jsme srovnali a dostávali se do šancí.“

Oceláři vyrovnali v oslabení při vyloučení Rodewalda. „Jenže než se vrátil na led, tak to, co jsme získali, se zase zbortilo,“ zmínil Marek Zadina vítězný gól domácích.