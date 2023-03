Kladenský Indrák o pauze před baráží: Loni nám prospěla, ale může i uškodit

Věčnou polemiku, zda je lepší jít do baráže odpočinutý coby extraligista nebo rozehraný jako prvoligový vítěz, Indrák rozseknout neumí. „Těžko říct, fakt nevím. Když jsme to loni zvládli, můžeme říct, že nám pauza prospěla. Ale zrovna tak nám třeba může uškodit. Je to strašně nečitelné. Tým, který hraje play off, už je v tempu, má všechny potřebné návyky,“ dumá autor deseti letošních gólů.

Účast v prolínací soutěži pro něj byla loni premiérová, Rytíři vyřídili Jihlavu 4:1 na zápasy a zachránili se. „Kdo to zažil, věděl, do čeho jde. Já osobně byl tehdy docela nervózní. Zažil jsem to poprvé. Teď už zhruba vím, co bude baráž obnášet, a doufám, že se na ni dokážu připravit.“

Miroslav Indrák vpravo překonává Mateje Tomka.

Svého vyzyvatele ještě Kladno vyhlíží, v první lize běží semifinále play off. V jedné dvojici se perou Vsetín s Prostějovem, ve druhé Třebíč se Zlínem. Hlasy, že letošní kvalita prvoligových kádrů nemůže Kladnu konkurovat, Indrák nebere. „Tohle nás nesmí uchlácholit, je strašně nebezpečné si to připouštět. Absolutně se s tím neztotožňuji. Bude to strašně náročné.“

Jágr a spol. až do předposledního kola usilovali o únik ze spárů baráže, nakonec po porážce v klíčové bitvě v Českých Budějovicích zůstali poslední. „Nebylo to o jednom zápase,“ tvrdí Indrák. „Naši soupeři nám ještě dali šanci zabojovat, abychom do baráže nemuseli, ale my to nezvládli. Ztratili jsme strašně zápasů ve třetích třetinách, anebo jsme si nechali utéct začátek. A pak se to nabalilo.“

V Kolíně se Rytíři představí ve čtvrtek, odvetu uvidí kladenský ČEZ stadion v úterý 28. března. O dalších zápasech vyjednávají. Baráž vypukne na ledě extraligového celku v neděli 16. a pondělí 17. března, hraje se na čtyři vítězství.