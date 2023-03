Kladno zase hraje a Jágr pálí. Ať si góly schová i do baráže, vybízí trenér

Legendární Jágr najížděl sám na brankáře Sajdla, který na jeho mazácký a bleskový švih ani nestihl zareagovat. Své mužstvo jednapadesátiletý nezmar hlasitě dirigoval i ze střídačky. „Hodně mluví, všechno řídí, i hru, o všem debatuje, všem poradí, když něco vidí,“ vykreslil obránce Jiří Ticháček, o tři dekády mladší než kladenská osmašedesátka.

Nejhorší celek extraligy zatím ukousl něco málo přes polovinu z čekací doby na baráž, pauza trvá nekonečných 42 dní. „Pojali jsme ji stejným systémem jako loni. Týden volno, pak jsme začali trénovat, střídáme led a suchou přípravu. Hodně bruslíme, děláme různé věci na kondici. Kluci dostávají dost do těla, protože musíme být výborně připravení na vrchol sezony,“ nepolevili Mach a spol.

Kapitán kladenských hokejistů Tomáš Plekanec se raduje z gólu.

Zatímco ve čtvrtek hlavní kouč Otakar Vejvoda mladší kritizoval, že jeho mužstvo v Kolíně neplnilo nic z taktických plánů, v odvetě přeci jen došlo už i na světlejší okamžiky. „Dneska to bylo tak napůl,“ porovnal Mach. „Pořád nám schází důraz do brány, clonit brankáři, jít na teč. Tohle musíme zlepšit. A taky osobní zodpovědnost, i ta nám schází.“

Obránce Ticháček tvrdil: „I když trenéři apelují, ať dohráváme soupeře, trošku v podvědomí bylo, hlavně se nezranit. Nebylo to tak na ostří nože.“

Mach namítl, že zranit se můžou hráči i v tréninku. „Když myslíte na to, abyste se nezranil, to se na just něco stane,“ varoval. Je rád, že má téměř kompletní kádr. Volno v úterý dostali obránci Dotchin a Slováček. A také brankář Bow. „Odletěl do Kanady. Rodí mu žena, tak aby byl u porodu. Tenhle týden by se měl vrátit.“

Rytíři si teď střihnou další dvojboj, ve čtvrtek nastoupí na ledě pardubického béčka, k odvetě ho pozvou ve středu 5. dubna. „Musíme oběma soupeřům poděkovat, protože skoro všichni už skončili. Naštěstí jsou to farmy extraligistů, jinak bychom nikoho nesehnali. A jen trénovat, to by se kluci zbláznili,“ uvědomoval si Mach a celý trenérský štáb Kladna.

Baráž vypukne na kladenském ČEZ stadionu v neděli 16. dubna, soupeře ještě Jágrův tým vyhlíží. Už ale ví, že pojede na Valašsko. Do prvoligového finále si proklestili cestu arcirivalové Vsetín a Zlín, série odstartuje v sobotu.

„Čekal jsem, že jednoho z nich potkáme. Vsetín byl favorit už od začátku sezony, Zlín hrál zprvu dole, ale byla otázka času, kdy se zvedne. Má zkušené hráče. Ale jejich kvalitu odhadovat nechci, protože baráž ji může smazávat, je nevyzpytatelná,“ podotkl asistent Mach. „Budeme finále sledovat přes televizní přenosy a data z InStatu. Je nám jedno, kdo z nich na nás vyjde.“

Asistent trenéra kladenských hokejistů Miroslav Mach.

Jedno už není, v jaké formě do prolínací soutěže půjde Kladno. Zatím ji ladí i díky přípravným zápasům. „Kluci mají v podvědomí, že to je přátelák, ale měli bychom si už dělat návyky, kterou budou v baráži. Zatím v naší hře nejsou. Musíme šlapat, neponechat nic náhodě a být nejen dobře připravení, ale i naladění,“ burcoval Mach.

Loni Kladno baráž proti Jihlavě zvládlo, teď musí sestupové hrozbě čelit znovu.