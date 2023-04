Kladenské legendy Neliba a Vejvoda o baráži, Rytířích a nezmaru Jágrovi

„Baráž bude hodně vyrovnaná. Ne úplně jednoznačná, zdaleka ne. Ale favorizuji Kladno,“ zamýšlí se dvaasedmdesátiletý Vejvoda, muž s typickým knírem.

O tři roky mladší Neliba na něj navazuje: „Ota to obkroužil, myslím, že baráž bude o morálce. Jestli budeme mít tvrdou disciplínu jako tým a kluci budou pracovat jako v některých zápasech v extralize, máme šanci v ní zůstat. Jakmile v nějakých činnostech povolí, tak se rozdíly srovnají.“

Oba jako hráči podpořili zlatou éru kladenského hokeje. Vejvoda v klubu svého srdce získal v 70. letech minulého století pět československých titulů, Neliba čtyři. Své první slavili shodně v jihlavské Dukle, byť ne spolu.

Teď sledují Rytíře v krušnějších časech. V základní části extraligy skončili poslední. „Ve spoustě prohraných zápasů jsme vedli. Nakonec o baráži rozhodlo pár bodů, některé jsme propálili zbytečně,“ štve Nelibu. Vejvoda tvrdí: „Upřímně, trošku schází hráčská kvalita. Kdyby byly peníze, třeba se lepší hokejisté seženou. Ale nevidím do toho.“

Vejvodův stejnojmenný syn přitom kladenské áčko od letošního ročníku trénuje. „Vidím ho třeba dvakrát za týden, ale já s ním o týmu nekomunikuji. Jen se zeptám Jste všichni zdraví? a on řekne jo nebo ne. To je tak všechno. Nic s ním neprobírám, nejsem ten, který by mu radil,“ povídá trenér v penzi. „Já bych si ani nedovolil mu do toho mluvit. Nevím, jak to mezi hráči v kabině vypadá, jaké jsou povahy.“

Jestli se syn trenérsky potatil, to prý Vejvoda starší posoudit nedokáže. „Já nevím, jaký je trenér. Nebyl tady čtvrt století a přece jen naše a švédská mentalita je jiná. Netuším, jestli ho severská zkušenost ovlivňuje i tady v Kladně,“ dumá.

Jaromír Jágr reaguje na dění na ledě.

Kamarádi to mají v současnosti s trenéřinou rozdílné. „Já se ještě objevuji u žáků,“ prozrazuje Neliba. „Já chodím na stadion, držím Kladnu palce, ale už dva tři roky netrénuji. A nechybí mi to,“ podotýká Vejvoda.

Osobnosti kladenského hokeje se shodnou, že přínos legendárního Jaromíra Jágra, hrajícího majitele Rytířů, je pro klub zásadní. „Jarda je podle mě fenomén, drží kladenský hokej v očích lidí vysoko. Herně má týmu co dát, je platný hráč. Samozřejmě už není ten vítr jako dřív, ale pořád je výborný,“ uznává Neliba jednapadesátiletého nezmara. A to samé Vejvoda: „Když ho vidím na ledě, pořád smekám. Neskutečné!“

Když si oba mají představit, že by i oni po padesátce váleli v nejvyšší soutěži jako fantom Jágr, rozpoutá mezi nimi téma hokejové dlouhověkosti úsměvnou debatu.

Vejvoda: „Rok 98, Kladno nastoupilo proti rádiu Relax, hrál i pan Jágr, táta Jardy. A já zjistil, že jsem horší než on. Takže jsem si řekl, že to už nepřipadá v úvahu. Bylo mi osmačtyřicet. Ale tady máte borce – Fugas hrál v devětašedesáti. Já žasnul! A on by chtěl hrát furt. Když ho v pětašedesáti nepostavili, to byl naprdlý!“

Neliba řečený Fugas: „Ne, mě nepostavili v necelých šedesáti, když slavil Milan Nový kulatou šedesátku. Teď na podzim, když měl exhibici při svých sedmdesátinách, jsem chtěl zpátky do sestavy. Tenkrát, když mě nenominoval, ze mě udělal trenéra. A já tehdy neměl argumenty. Jak jsem věkem vyzrál, tak jsem mu teď prostě řekl, že si chci zahrát. Bylo mi 69, tak jsem ještě na led vletěl. Ota to řekl dobře, myslím, že jsem to odehrál s velkou ctí.“

Vejvoda: „No to určitě, ještě žes tam vůbec vlez, ty vole! On upadl a já si říkal, to je konec!“

Momentka z utkání Kladna s Kolínem.

Neliba: „Zajíc na mě spadl. Podlomilo se mi trošku koleno, ale dal jsem se dohromady.“

Vejvoda: „Já už to nechtěl pokonit, tak jsem Fugasovi říkal, že už na led nejdu. On šel – a jestli Jarda taky jako on nastoupí v sedmdesáti, smeknu ještě víc“

Neliba: „Já si měl kariéru protáhnout, ale nestěžuju si. Skončil jsem ve čtyřiceti a měl jsem štěstí, že v Kladně byl skvělý tým, že jsem měl docela úspěchy. Pak jsem ještě hrál krajský přebor za Valašské Meziříčí a za Jokerit Znojmo.“

Neliba připomněl svoji valašskou éru. Hrál při své trenéřině, tehdy dominantní Vsetín dovedl v 90. letech ke třem mistrovským titulům. Právě Vsetín je jedním z možných soupeřů Kladna v prolínací soutěži. „Vím, jaké tam je prostředí. I ve Zlíně je podobné. Mají za sebou fanatické diváky, možná víc než my. To bude trošku jejich výhoda,“ míní bývalý reprezentant. „Přál bych Vsetínu, aby první ligu vyhrál, což by ale znamenalo baráž s Kladnem… A já jsem Kladeňák, chci doma chodit na extraligu. Upřímně, bylo by to pro mě zvláštní. Na Vsetíně jsem prožil nejlepší léta.“

Vejvoda se baráže trochu obává: „Oni jsou i v první lize páni hráči. Jsou výborní. Zatím nemáme srovnání mezi soutěžemi, uvidíme v baráži.“ Neliba by sestup nesl… nelibě: „Všichni jsme čekali od návratu na kladenský zimák víc. Je krásný, byla by velká škoda o extraligu přijít. Všichni doufáme, že na ní budeme chodit i příští sezonu.“