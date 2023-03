Kladno zase v baráži. Beznaděj, smutek, zlý sen, líčí zkroušeně Procházka

V pátek jste prohráli klíčovou bitvu v Českých Budějovicích 2:5. Co se pak dělo v šatně?

Nekřičeli jsme. Bylo ticho. Beznaděj. Smutek. Taky naštvanost. Všechno dohromady. Ani Jarda Jágr nic neříkal. Já osobně tomu do sobotního rána nevěřil. Myslel jsem, že to je špatný sen, ze kterého se probudím. Bohužel nebyl.

Co vás poslalo do baráže?

Detaily v určitých zápasech. Pár jsme jich měli vyhrát, jenže my je buď prohráli, anebo jsme ztratili bod nebo dva. Když si člověk vzpomene, kolikrát jsme sahali po vítězství, ale nedosáhli, tak tohle nás nás dostalo dolů. Za Motorem jsme skončili o čtyři body – a ty jsme si v plno zápasech mohli uhrát.

Porazili jste ale i soupeře z čela tabulky, dává vám to sebedůvěru do baráže?

Obrali jsme sice silné, ale s týmy, které jsme porazit měli, viz Budějovice, jsme selhali. Motor nad námi třikrát vyhrál. A tohle dělá rozdíl.

Na sociálních sítích se diskutuje, že v první lize není síla, která by dokázala čelit týmu z extraligy. Uklidňuje vás to?

Víte, jak to je, stát se může cokoli. Třeba se jim povede jeden zápas, psychicky je to povzbudí a budou v laufu. Neříkal bych, že to máme jasné. Určitě nepůjdeme do baráže s bohorovným – Co se může stát? Musíme do ní jít jako do každého zápasu na sto procent, urvat to bojovností, disciplínou a důrazem.

Máte protivníka, kterého v baráži chcete a kterého ne?

Ne že bych první ligu nesledoval, ale nemám žádného vysněného nebo vybraného soupeře. Kluci v kabině něco říkali. Třeba Ondra Slováček by nechtěl Vsetín, protože odtamtud pochází. Někteří si nepřejí Jihlavu, jiní Zlín.

Povzbudilo vás aspoň, že jste v posledním kole extraligy porazili Karlovy Vary?

S tím jsme do posledního zápasu šli. Bylo to hrozně náročné psychicky, ale jsme profesionálové. Museli jsme se smířit s baráží, hodit za hlavu nepovedené utkání na Motoru. Chtěli jsme Karlovy Vary porazit, aby nám to do dalších dnů a do zápasů baráže trošku pomohlo.

Jenže na baráž čekáte nekonečných 42 dní.

Což je pro mě šílené. Neumím si to vůbec představit. Ptal jsem se kluků, kteří to zažili loni, a říkali to samé: Strašné, dlouhé. Asi budou přípravné zápasy, to je ale jen přátelák. Aspoň si udržíme herní praxi, to bude plus. Budeme muset mít hlavy nastavené na sto procent a až přijde baráž, tak do toho prostě vletět.