Hovorkův návrat řešíme, řekl nový pardubický kouč Razým

„To neřeším. Jsme profesionálové, a co se děje v klubovém managementu, to stejně neovlivníme. Odvolávání trenérů patří k naší práci, když se nedostaví výsledky, jsme první na řadě. Věřím však, že já i všichni, co tu byli přede mnou, děláme vše na sto procent,“ nebojí se rychlého konce nový šéf pardubické střídačky.



Kolem vašeho příchodu se toho hodně namluvilo. Můžete přiblížit, jak to skutečně bylo?

Volali mi po utkání Dynama v Třinci (prohra 0:7) a proběhlo rychlé jednání. Řekl jsem, že jestli k té změně má dojít, tak rád pomůžu. Potom jsem si ale v novinách přečetl, že Radek Bělohlav má důvěru i pro další víkend, takže jsem to akceptoval a čekal na další vývoj.

Překvapilo vás, že k týmu jdete ve chvíli, co Dynamo porazilo dva silné soupeře?

Jak se k tomu mám vyjádřit... Těžko říct, co tu bylo před tím. Za třináct zápasů od Sparty ke Spartě přišlo jedno jediné vítězství za tři body, Plzeň v prodloužení a další asi čtyři remízy. Tohle možná byla příčina tohoto rozhodnutí. Čekal jsem, jestli se vedení znovu ozve, když se tak stalo, tak jsme se domluvili. Radek o víkendu odvedl skvělou práci, ale jinak to nechci hodnotit, když jsem tu nebyl. Můžu mu jen popřát hodně štěstí v další trenérské práci. Bohužel vyhrály i týmy okolo, ale na to koukat nemůžeme, musíme se soustředit na vlastní výkony.

Je pravda, že jste se byl na zápasy se Spartou a Brnem podívat?

Ne, nebyl jsem tady. Nechtěl jsem nikde čeřit vodu, sledoval jsem to doma v televizi. Byla tendence, že už bychom ta utkání měli koučovat, ale přišlo mi to vůči Radkovi nekolegiální, když tým celý týden připravoval. Nebyl jsem si jistý, jestli by to vůbec hráčům pomohlo, myslím, že jsme udělali dobře.

S čím do Pardubic přicházíte? Máte už představu, co je potřeba udělat jako první?

Koukal jsem se na statistiky pár let zpátky. Dynamo se vyjma jedné sezony nachází na posledním místě, což nechci hodnotit, protože jsem tu nebyl, ale projel jsem si historii hráčů, seznámil jsem se s přesilovkami, oslabením a teď je na nás, abychom to celé zvedli. Nechceme nijak výrazně zasahovat do systému hry, spíš ho jen tak učesat.

Vyrojily se spekulace, že s vaším příchodem by se do kádru měl vrátit Marek Hovorka. Můžete se k tomu už teď nějak vyjádřit?

Ptal jsem se na něj i na Tomáše Rolinka. Nějaké odpovědi jsem dostal, u týmu byl v té době Petr Čáslava, který má k tomu nejblíž, a rád bych o tom mluvil ještě s kabinou, protože to je pro mě velmi důležité. Nemůžu to teď posuzovat, ale Markův návrat je jednou z možností, protože jednak jde o koncového hráče a druhak je to pravák, kterých je tu nedostatek. Uvidíme, pokusíme se najít společnou cestu, pokud bude kabina pro.

Jaké to je jít trénovat do posledního týmu?

Přemýšlel jsem o tom. Někdo může říct běž, nemáš tam co zkazit, ale já si myslím pravý opak. Jde o velmi zásadní věc, když skončíte druzí nebo nepostoupíte do play off, tak je to smutné, ale o nic nejde. V Pardubicích je však ohroženo setrvání v extralize, to je velká zodpovědnost.

Nebojíte se, že vám bude vedení zasahovat do kompetencí?

O funkcionářské věci se nezajímám. Je to dvousečné, protože vlastníkem klubu je město, ale nemám strach. Jsem navíc takový, že si nenechám zasahovat do práce. Mě spíš zajímá, jak bude vypadat kabina, a přál bych si, aby nám byli naklonění fanoušci. Tady v Pardubicích se mi jako trenérovi a bývalému hráči nikdy nehrálo dobře.