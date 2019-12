Pardubický Kousal: Od prvních lajn se góly čekají, tak jsme je dali

Nejenže pardubičtí hokejisté sesbírali všech šest bodů, které byly ve hře, ale obě vítězství řídil hlavně první útok Dynama, který byl v létě označen za největší ofenzivní sílu Pardubic.



„Od prvních lajn se góly čekají, tak jsme je dali,“ vyhlásil po utkání s Kometou centr právě první domácí letky Robert Kousal.

Ten během 26 hodin zapsal sedm bodů, z toho Brno v neděli sestřelil pěti za jeden gól a čtyři nahrávky.

„Ve většině zápasů se taháme, je to vyrovnané a nejde sbírat moc bodů. S Kometou to naopak bylo otevřené, takže se dařilo,“ přemítal Kousal.

Z jeho „námazů“ těžil především křídelník Radoslav Tybor. Kometě nasázel hattrick, v sobotu proti Spartě se trefil v přesilovce.

„Rado je výborný střelec, super hráč. Konečně už si sedáme tak, jak to mělo být hned od začátku sezony. Ne, že bychom doteď hráli nějak špatně, ale teprve to začíná být ideální,“ pochvaloval si devětadvacetiletý navrátilec ze zahraničí.

Spolu s Tyborem řádili hlavně v oněch početních výhodách. Dynamo o víkendu využilo tři, což je při celkových třinácti zásazích z letošních sedmadevadesáti pokusů při úspěšnosti 13,40 % dost vysoký počet. „Domluvili jsme se, že se na těch přesilovkách musíme víc hýbat, protože byly hodně statické. Poslední dva tři zápasy jsme na tom zapracovali,“ tvrdil Kousal. „Právě z dobrého pohybu jsme tentokrát těžili, je pak úplně jedno, kdo skončí na jakém postu. Musíme se hýbat, dát si pár nahrávek a střílet,“ dodal.

Po víkendovém dvojutkání zavládla v pardubické kabině euforie, a celkem zasloužená. Mají za sebou Východočeši po zápasech, v nichž podle některých neměli co ztratit, víkend snů?



„Myslím si, že pokaždé máme co ztratit, protože pořád doháníme týmy před námi. Samozřejmě šest bodů proti těmto soupeřům je parádních, ale o snech bych moc nemluvil,“ poukazoval Kousal na fakt, že Dynamo je i nadále v tabulce úplně poslední s tříbodovou ztrátou na vyšší příčky.

Raději bychom hráli, ale s přestávkou nic neuděláme

„Na to neplatí nic jiného, než dál vyhrávat,“ velel Kousal a způsobem sobě vlastním rozhodně nepropadal žádné skepsi.

„Týmům ze špičky ukazujeme, že umíme hrát. Teď ještě začít porážet i ty ostatní kolem nás,“ přál si Kousal. Právě to je hlavním problémem Dynama nejen v letošní sezoně. Jakmile zazní, že „teď musí“, prohrává v tu chvíli 0:1... Čím to tedy je, že týmy z vrchu si odvážejí prohry? „Nevím, o víkendu jsme předváděli to, co jsme si přáli celou sezonu. Dlouho se to nedařilo, vyšlo to až teď proti dvěma silným mančaftům. Šest bodů proti nim je hodně dobrý výsledek,“ opakoval Kousal.

Dynamo se bohužel pro něj již podruhé letos objevuje v situaci, kdy zlepšené výkony nemůže hned vzápětí potvrdit, přichází totiž další reprezentační přestávka. Před tou poslední Pardubice přestřílely venku Hradec 5:2, po volnu však pětkrát v řadě prohrály, byť z toho třikrát byl jeden bod.

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby extraliga pokračovala a my mohli hned na tyto výhry navázat, ale přichází přestávka a s tím nic nenaděláme. Po ní budeme muset hrát tak, jak jsme hráli teď,“ měl jasno Kousal.

Místní hokejový klub si však včera zajistil, že dobré výsledky půjdou zase na chvíli bokem. Po vítězném víkendu totiž nesmyslně odvolal stávající trenéry Radka Bělohlava a Otakara Janeckého.

„Všechny ty věci registrujeme, ale na ledě na to nemyslíme. Je jistě lepší, když má tým klid, nicméně je teď prostě taková situace a hráči ji řešit nemohou. Přípravu na zápasy nám to neztěžuje,“ řekl Kousal.