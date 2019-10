Barinka po debaklu Kladna: Vyříkáme si to do očí. Hrajme hokej, co bolí

Jde o nejvyšší kladenskou prohru po návratu do extraligy. Ta dosavadní byla z první kola - také od Třince - 2:6. Co hůř pro nováčka, Kladno prohrálo počtvrté v řadě a je v tabulce předposlední.

Co máte za zranění?

Od posledního zápasu s Litvínovem mě bolí prasklá žilka v kyčli.

Bylo potřeba, abyste proti Třinci nastoupil?

Chtěl jsem klukům pomoct. Za každou cenu. Jenže dvakrát jsem do toho dostal, bolí to. A píchat do toho za stavu 0:5 nemá cenu.

Na jak dlouho to je?

Půjde to. Jen je to bolestivý.

Jak se Kladno dostane ven z téhle deky po další porážce?

Tvrdou prací. Tady není o čem. Musíme si to vyříkat, protože v první třetině jsme viděli, že hrát umíme. Pak uděláme kraviny, v oslabení nehrajeme tak, jak si říkáme. Jdeme do druhé třetiny za stavu 0:1 a vlastníma blbostma se položíme. Bylo po zápase.



Jak ta tvrdá práce vypadá?

Vyříkáme si to. Nemá cenu chodit kolem horké kaše. Řekneme si co, kdo a jak. Do očí. Abychom na ledě dělali, co máme. Nemáme v kabině dvacet dva Kaneů (Patrick Kane, hokejista z NHL). Máme dvaadvacet bojovníků. Musíme hrát zodpovědný hokej, co bolí.

V úterý v Hradci, v pátek s Karlovými Vary.

Povede se to. Půjdeme od nuly urvat body. Ale jiným stylem než dnes.

Po takové sérii proher...

Jaké sérii? Já o žádné sérii mluvit nechci. Tenhle zápas je už pryč. Jdeme dál, musíme sbírat body.

Taky jste si vstřelili vlastní gól.

To se stane. Když to nejde, tak to nejde.