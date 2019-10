Extraligové výzvy legend: Přesvědčit, zlepšit, zvednout

Růžička si svou prací musí získat hradecké fanoušky, kteří při jeho domácí premiéře paradoxně vřeleji vítali Jágra coby hosta.

Hrající šéf Kladna musí po porážce 1:2 v prodloužení o něco usilovněji dumat, jak opět nastartovat skomírající Rytíře.

„Hokejově se můžeme měřit s kýmkoli, ale je na nás vidět nevyzrálost,“ smutnil sedmačtyřicetiletý Jágr.

Kladno prohrálo pátý duel v řadě, vytěžilo v nich jen dva body, mizerné skóre 9:21 a pouze bod ho dělí od dna extraligy.

Hradec s dozorujícím Růžičkou z devíti možných bodů získal šest. Šestapadesátiletého kouče přijali vlažně, alespoň ale nepískali a neprotestovali. Nejspíš je zklidnilo, že Růžička nevyšoupl ze střídačky oblíbeného Tomáše Martince, ale vytvořil s ním trenérský tandem.

Ani jeden z nich v úterý extraligové utkání před žurnalisty nehodnotil, místo nich dorazil na tiskovku jejich asistent Petr Svoboda. S Růžičkou kromě novinářů nepoklábosil ani Jágr.

Naposledy se střetli před půl rokem v baráži. Jágr válel jako při báječných časech v NHL a Růžička si coby kouč zbídačeného Chomutova po extraligovém sestupu posteskl: „Jarda byl ohromný faktor. Pořád to má v roce, má jedinečnou hlavu, je veliký a silný.“

Ofenzivní machr by se Růžičkovi hodil i do jeho současného výběru. Ačkoli se v Hradci rozkoukává, pozoruje ofenzivní soužení. V posledních dvou domácích duelech se Mountfield během základní hrací doby prosadil pouze jedinkrát, proti Kladnu přinesla hradecký triumf až čtyřicátá střela. „Velká mužstva si uhrají body, i když se jim nedaří a oni to dnes zvládli,“ líčil Jágr.

On sám necelých 24 hodin po převzetí státního vyznamenání od prezidenta Zemana už třímal v rukách hokejku. „Kdybych mohl hrát jen hokej, nebavíme se upřímně jen o jednom bodu,“ pronesl kladenský veterán.

Síly mu ubrala i výprava do Las Vegas, kam se v polovině října vydal kvůli zelené kartě a za sponzory. „Podobné akce jsou pro klub důležitější než moje góly na ledě. Hráče musíš nějak zaplatit,“ vysvětloval Jágr. „Jsem vyřízený. Jdeš někam, nechceš odmítnout fotku nebo podpis a zabere to pět hodin. Je to psychicky náročný, ale je to moje zodpovědnost.“

Stejně jako Růžička se už musí těšit na příští týden a reprezentační pauzu. Jágra čeká odpočinek, zato Růžička v Hradci bude mít konečně prostor na práci.