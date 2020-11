Plzeňský obránce Stříteský: Moje branka? Velká dávka štěstí

„Nebyl jsem pár dnů na ledě, necítil jsem se úplně fit. S týmem jsem absolvoval jen jeden trénink a hned šel do zápasu. Nebyl to nejhorší výkon, ale je co zlepšovat,“ hodnotil pak 30letý Stříteský.

Pomohlo vám, že jste po celou dobu byli lepším týmem?

Naštěstí se to pro nás vyvíjelo dobře, měli jsme utkání pořád pod kontrolou. O to bylo všechno jednodušší i pro mě.



Minulý duel proti Litvínovu nebyl i přes výhru herně optimální, tentokrát bylo vše jinak.

Já zápas s Litvínovem viděl jen přes počítač, nechci moc hodnotit. Ale nebylo to ono, zvlášť ve druhé třetině nás soupeř přehrával. Byla k tomu pořádná porada, připravili jsme se na Motor a dnes všichni do puntíku dodržovali, co mají.

Kdy se utkání zlomilo?

Myslím, že už tím gólem do šatny na 2:0 konci první třetiny. To je vždycky nepříjemné, kdo to zažil, dobře ví, jak to s psychikou týmu zacloumá. Motor na začátku zápasu nevyužil své přesilovky, i to byla voda na náš mlýn.

Vy jste ve třetí části zvyšoval na 4:0, jak jste tu situaci viděl?

Guli (Gulaš) vytahoval puk z rohu, já si sjížděl na zadní tyčku a hledal si prostor na jeho přihrávku. Hodil to tam, někdo to zblokoval a odrazilo se to přede mě. Já byl přitom zády k brance, z otočky jsem puk jenom zametl, od něčí brusle se mi vrátil zpět a nadvakrát jsem to dostal přes gólmana. Byla v tom určitě hodně velká dávka štěstí.

Plzeň vyhrála poosmé řadě, jste první. Jak se to poslouchá?

Nádherně. V téhle rozstřískané sezoně je to super. Ale teď máme sérii venkovních utkání, těžké soupeře. Musíme dál sbírat body. Zápasy jsou nasekané za sebou a všichni ví, že tabulka není kompletní. Nechceme, aby nás blbý zápas stál tohle postavení v tabulce.