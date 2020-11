Cítím se skvěle, pochvaluje si gólman plzeňských hokejistů Frodl

„Nechci to zakřiknout, cítím se skvěle. Je to samozřejmě dané i tím, že vyhráváme a máme pohodu. Nejsme v žádné křeči, že bychom nehráli dobře. Od toho se vše odvíjí, s čistou hlavou se lépe regeneruje,“ svěřil se čtyřiadvacetiletý Frodl po úterním vítězství v Olomouci 2:1 v prodloužení.

Znovu za záda pustil jediný puk. To je zatím jediný malý kaz na jeho parádní formě. Čtyřikrát z jedenácti duelů inkasoval jen jediný gól, na čisté konto v rozháraném, novém ročníku extraligy čeká. „Loni měl obrovskou důvěru, spoustu zápasů, velkou porci minut. Teď to mančaftu vrací. Má skvělou formu, hodně nás drží. Za to jsem rád, že se zase o trošičku posunul,“ chválil gólmana i trenér Ladislav Čihák.



Také v Olomouci Frodl tým podržel, hlavně ve druhé části, když za stavu 1:1 lapačkou efektně zastavil střelu Čachotského z mezikruží. „Ale nebyl to zápas úplně o mně,“ reagoval skromně.

„Bylo tam pár těžkých situací a nepříjemných závarů, Olomouc je známá tím, že chodí do branky. Ale až na nějaké pasáže jsme byli lepší a měli dost šancí. Braňo (Konrád) však chytal dobře. Jsem moc rád za gól v prodloužení, odsud vozit body je vždy těžké,“ mínil odchovanec Slavie, který ve Škodě začal třetí sezonu. Už jako jasná týmová jednička.



„Ale je pořád jen začátek soutěže, máme za sebou pár zápasů. Krotil bych hodnocení, na to si počkejme až po sezoně,“ upozornil Čihák. Na šanci navíc dychtivě čeká Frodlův jmenovec Pavlát, jednadvacetiletá letní posila z Chomutova. „Zápasů je hodně a určitě v nejbližší době dostane prostor,“ potvrdil kouč.

Už v pátek hraje Plzeň v Třinci. Na ledě posledního mistra by to pro Pavláta mohla být parádní premiéra v modro-bílém dresu.