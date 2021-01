Třinecký střelec Růžička: Neměli jsme dobré období. Doufám, že už je za námi

Oceláři souboj nejlepších mužstev soutěže vyhráli 5:4 na nájezdy a Spartě, která má v čele o dva zápasy více, se přiblížili na tři body.

Martin Růžička se dvěma trefami dotáhl na dosud nejlepšího klubového střelce v základní části extraligy Richarda Krále - oba dali 190 branek.

„Neměli jsme dobré období, takže doufám, že už je za námi a bude to jen lepší,“ připomněl Růžička sérii deseti utkání bez tříbodového vítězství. Tu Třinečtí ukončili v pátek s Hradcem Králové (3:1) a nyní zdolali i Spartu. „Škoda, že jsme se Spartou neudrželi dvoubrankové vedení, ale nemá cenu se vracet zpátky, i dva body jsou dobré,“ podotkl třinecký střelec.

Byl to i jakýsi test, že se Třinec opět výsledkově zvedá? „Jsem rád, že jsme potvrdili výkon s Hradcem Králové. Za výhrou jsme si šli jako tým, všichni do jednoho,“ odpověděl Růžička.

Uvědomuje si, že Oceláři musejí zlepšit přesilovky, v nichž se jim v minulých kolech příliš nedařilo. „Teď jsme si pomohli gólem v pěti proti třem, ale v pěti na čtyři ne,“ potvrdil útočník.



„Nebudu říkat, že nám to v početní převaze úplně jde, ale pracujeme na tom. Trenéři vyzkoušeli i výměny hráčů v přesilovkových formacích. Je na nás, hráčích, abychom přesilovky zvedli a častěji v nich uspěli, protože jsou to důležité situace a hodně pomáhají.“

Vypjatý souboj Třince a Sparty přinesl i dva kuriózní góly. Nejprve brankář Machovský od zadního mantinelu nahrál Růžičkovi, který puk zavezl do odkryté branky.

„Skákal jsem ze střídačky a Hreho (Hrehorčák) napadal gólmana. Matěj (Machovský) o mně nevěděl. Asi myslel, že jsem obránce, a hodil puk naslepo. Ale doufal jsem, že by mi ho mohl dát, a přišlo to,“ usmál se Růžička.

O třetí bod domácí připravil Jurčina, který napálil kotouč z vlastní obranné třetiny a ten proletěl až za Kacetla.

„Před buly jsme si řekli, že zahrajeme signál. Trochu jsem přitlačil a spadlo to do brány. Čistá náhoda,“ popsal nezvyklou trefu sparťanský obránce Milan Jurčina. Samotného ho gól překvapil, byť už jeden podobný dal. „V Americe, ale tam se puk odrazil od skla, střela nešla přímo do brány,“ uvedl.

„Takových gólů se moc nevidí, ale padají. Stane se. Bylo na nás, abychom šli dál a otřepali se. Káca chytal výborně a pomohl nám pak v nájezdech,“ řekl Martin Růžička.

Oceláři v této sezoně dostávají poměrně často laciné branky. „Trenéři nám říkají, že některé góly soupeřům darujeme,“ přiznal Růžička. „Není to jednoduché na psychiku, když se sami na góly nadřete a pak dostanete nějaký jednoduchý. Ale tak to někdy je. Snažíme se poučit a hrát, na co jsme zvyklí.“

Třinečtí Oceláři nyní mají před sebou dva duely venku. Ve středu v Litvínově a v pátek v Mladé Boleslavi.