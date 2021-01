Třinecký kapitán Vrána: Když si udržíme náš standard, můžeme být úspěšní

Ulevilo se vám?

Když se vyhrává, člověk na to nemyslí. Ale když se teď nedařilo, bylo důležité prosadit se, jenže mně se to nedařilo. Myslel jsem na to a snažil se to zlomit. Povedlo se to až dneska a se štěstím, byla to dobrá práce kluků, já se jen postavil na místo a puk tečoval.

Co jste zlepšili, že jste zase začali vítězit?

Víc se soustředíme, abychom soupeře nepouštěli do moc přečíslení. Snažili jsme se zlepšit obranu. A taky produktivita v té zlé sérii nebyla dobrá. Poslední tři zápasy se nám dařilo, ale je to běh na dlouhou trať. Věřím, že v tom budeme pokračovat dál.

Ale v první třetině v Litvínově to úplně nejlepší nebylo, že?

V ní jsme nehráli optimálně, povolili jsme jim docela dost brejků. Všichni jsme si toho byli vědomi, hokej hrajeme dlouho, abychom to věděli. Od 2. třetiny jsme byli agresivnější a po zbytek zápasu už jsme dobře bránili. Výborně zachytal gólman Štěpánek a dokázali jsme udržet vedení o gól, což nebylo jednoduché, protože Litvínov nehrál špatně.

Vy jste kromě vítězného gólu připravil i vyrovnávací díky vítězné buly. Přesilovku jste využili za dvě vteřiny, secvičená akce?

Ne ne. Bylo to vyloženě o štěstí. Na buly jsme oba bouchli do puku a odrazil se Tomášovi Marcinkovi do jízdy. On to před brankou vyřešil skvěle.

Je už tedy krize pryč?

Já v to věřím. Poslední tři zápasy hrajeme dobře, důležité je na to navázat a neuspokojit se. Pokud budeme pracovat, jak pracujeme, a budeme to posouvat dál, můžete být úspěšní.

V pátek hrajete na ledě třetí Mladé Boleslavi. Jak vás prověří?

Má relativně mladý tým, skvělé bruslaře, hraje dobrý hokej. Minulý zápas tam pro nás nebyl vůbec jednoduchý, tak snad to teď zvládneme.