Hradecký brankář Mazanec: Zámoří mě naučilo být zodpovědnější k týmu

Od soboty bude osmadvacetiletý brankář hájit branku hradeckého Mountfieldu, jenž v posledních letech také mluví o titulu. „Ideální by samozřejmě bylo titul vyhrát hned, ale bezprostřední cíle budou trochu jiné,“ říká brankář, jenž pochází z jižních Čech, ale od dorosteneckých let až do svého odchodu do zámoří chytal především v Plzni.

Jak se po šesti letech těšíte na hokej v Česku?

Hodně. Už třeba proto, že má takové fanoušky, jaké má, kteří, když to řeknu trochu lidověji, za celý zápas nezavřou pusu. V tom je to krásné.

Bude pro vás Hradec velkou novinkou? Když jste odcházel do zámoří, tak se sem extraliga teprve stěhovala.

Novinka hlavně v tom, že jsem na tomhle stadionu naposledy chytal někdy v dorostu a pak až teď.

Hradec Králové - Liberec Sledujte v sobotu od 15.00 online.

Zkušenost s klubem tedy také žádnou nemáte.

Ani nemohu mít, ale tohle není problém. Obvolal jsem kluky, které jsem znal, poptával jsem se.

Koho například?

Mluvil jsem s Radkem Smoleňákem, sportovního manažera Jardu Bednáře jsem měl na telefonu, své si k tomu řekli agenti. A mám v Hradci také příbuzné, kteří mi něco o městě i o klubu také pověděli.

Vopelka jde do Vítkovic, další hráči do 1. ligy Útočník hokejového Mountfieldu Lukáš Vopelka bude následující dva měsíce hostovat v extraligových Vítkovicích. Jeho dočasný odchod patří k několika změnám v kádru hradeckého mužstva krátce před startem nejvyšší soutěže. Zatímco Vopelka v extralize zůstane, někteří další hráči, kteří s týmem absolvovali letní přípravu, budou alespoň v úvodní části sezony hostovat v prvoligových klubech s možností střídavých startů za Hradec. Obránce Čáp se tak přesunul do Přerova, útočníci Berger a Chalupa do Prostějova, resp. do Kadaně. Ani tohle však nemusí být konečná situace v týmu. Další útočník Kubík je totiž blízko odchodu do pražské Slavie, vše závisí jen na dohodě Slavie s Kladnem, kterému Kubík patří. Na střídavé starty by si mohli mimo Mountfield v dohledné době zahrát také další útočníci Miškář, Pilař a Dvořák.

Co jste hlavně zjišťoval?

Jaké je město, jaké jsou vize v klubu do příštích let, složení obrany, atmosféra v klubu.

Co jste zjistil?

Že do sebe všechno pěkně zapadá, takže z toho vyšla i jasná volba.

Do zámoří jste šel z Plzně, loni jste byl blízko k návratu do ní, proč najednou letos Hradec?

Protože Plzeň měla v době, kdy jsem se rozhodoval, co dál, podepsané dva brankáře na dva roky, takže dalšího gólmana neřešila. Když mi tedy Hradec nabídl smlouvu, udělal jsem ten zmíněný „domácák“ a bylo to jasné.

Vracíte se ze zámoří, často se hráči vracejí spíše do KHL. Tuhle možnost jste neřešili?

K tomu jsme se ani nedostali. Minulá sezona nebyla z mé strany dobrá a já se považuji za soudného člověka. Když cítím, že sezona dobrá nebyla, tak vím, že agent nemůže dělat zázraky, že nemůžu křičet, že mám špatného agenta. Proto jsme si řekli, že počkáme na první dobrou nabídku, tu zkusíme a od ní se pokusíme moji kariéru restartovat.

Co třeba počkat na nějakou nabídku třeba ze Švédska nebo z Finska? Nebo jste dal přednost tomu, že po dlouhé době budete chytat doma?

Byla to součást toho, proč jsem nečekal na žádné další nabídky třeba z evropské ligy. Říkal jsem si, že když chci něco restartovat, tak to bude nejlepší z domova, kde bude člověk mít klid. Malá půjde do školky, rodina je blízko. Máme to z Hradce do Plzně, kde máme dům, dvě hodiny a dvě hodiny také na Vysočinu k rodičům. Chci si kolem sebe udělat takový základ, od kterého se dá odrazit.

Mohl jste i pokračovat v zámoří, byť by to asi znovu byla farma a ne NHL. To už vás nelákalo?

Jsem už starší gólman a už by mě tam brali spíš proto, abych pomohl s mladšími brankáři a ne kvůli tomu, že bych já byl ten perspektivní, který se má dostat jako první do NHL. Proto jsem si řekl, že budu chytat tam, kde si mě budou víc vážit jako brankáře. Nejen jako toho, kdo jim bude brankáře vychovávat.

Něco podobného jste řešil poprvé už před dvěma lety a pak jste první část sezony odchytal za Slovan Bratislava v KHL...

Tehdy to byla trochu jiná situace. Jednal jsem s Rangers o smlouvě, dlouho jim to trvalo a já jsem nechtěl být celé léto na jehlách, že nebudu vědět, co se mnou bude. Slovan se tehdy ozval, dal mi nějaký časový termín, jenomže Rangers se vyjádřit nedokázali. Proto jsem Slovanu podepsal a jsem rád, protože KHL také byla obrovská zkušenost.

A loňský už téměř jistý návrat do Plzně? Byl hodně blízko?

Byl. Plzeň nabízela krásnou smlouvu a už jsem byl nalomený a připravený, že se tam vrátím. Jenomže Rangers se nakonec ozvali, že mi smlouvu dají.

Mazanec by měl být jedničkou o střídání v brankovišti Hradce Brankářů se v dresu Mountfieldu během šesti extraligových let v Hradci vystřídalo několik. Avšak letošní, sedmá sezona od příchodu na východ Čech zaznamená ve spojení s brankáři jednu novinku: ještě ani jednou - pomineme-li hned první extraligovou sezonu 2013/2014, která navázala na předchozí prvoligovou - se nestalo, že by do nového ročníku šel tým se zbrusu novou brankářskou dvojicí. V předcházejících letech totiž vždycky alespoň jeden z gólmanů už měl zkušenosti ze sezony předcházející. „Loni jsme nebyli plně spokojeni, jak to v brankovišti vypadalo. Věříme, že nová dvojice by měla zkvalitnit naši defenzivu,“ komentoval letní výměnu v brankovišti týmu generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček. Mountfield ze svých služeb propustil jak Brandona Maxwella, tak Jaroslava Pavelku, kteří v minulé sezoně odchytali všechny extraligové duely. Maxwell odešel do Švýcarska, Pavelka se velmi záhy domluvil s Plzní. Místo nich klub angažoval Marka Mazance, jenž se do české extraligy vrací po šesti letech strávených v drtivé většině v zámoří, a Štěpána Lukeše, jenž loni hájil branku střídavě extraligového Chomutova a prvoligových Ústí nad Labem a Kadaně. Nová sezona nakonec sice může přinést jiný scénář, ale na jejím startu to vypadá, že nasazování brankářů bude v této sezoně přece jen jiné než loni, kdy oba gólmani dostávali prakticky stejný prostor. „Počítáme s tím, že Mazanec bude jedničkou,“ nijak netají manažer. Brankáři Mountfieldu HK:

2013/14: Kantor 45, Kacetl 11

2014/15: Kantor 31, Kacetl 23, Pavelka 2

2015/16: Kacetl 42, A. Svoboda 15

2016/17: Rybár 37, Kacetl 14, Pavelka 3

2017/18: Rybár 36, Pavelka 13, Sedláček 7

2018/19: Maxwell 29, Pavelka 26

Pozn.: Číslo udává, do kolika zápasů brankář zasáhl v základní části

Tím se toho ale na vašem postavení moc nezměnilo, navíc jste se na závěr sezony stěhoval přes celou Ameriku z New Yorku do Vancouveru. To byl další argument na návrat?

Tak tohle byl opravdu fofr a možná poslední hřebíček. Vše k něčemu podobnému ale v minulé sezoně směřovalo. Byli jsme na farmě Rangers v Hartfordu dva starší gólmani. Pro klub bylo drahé držet dva takové brankáře, mužstvu se nedařilo a navíc měli v týmu pod námi mladého kluka, kterého potřebovali dostat nahoru.

Bral jste tuhle možnost jako dobrou šanci?

Byl jsem natěšený. Řekli mi, že mají dva zraněné brankáře a že hned budu chytat. Vancouver před sebou měl dva zápasy, takže jeden den jsem tam byl vyměněn a druhý už jsem s nimi byl na tréninku na tripu někde v Kalifornii. Jenomže tam mi řekli, že se jeden brankář uzdravil a že bude chytat.

A pak byl podobný scénář s farmou, který jste znal?

Přesně tak. Ve Vancouveru jsem si odseděl asi tři týdny a pak mě poslali na farmu, kde jsme se v tom dost plácali. Byli jsme na hraně play off, prohráli snad deset zápasů v řadě, v brance jsme se střídali, nedařilo se nám ani celému týmu.

Jak hodnotíte uplynulých šest let, kdy jste si sice v NHL zachytal, ale prosadil se asi méně, než jste chtěl?

V mé situaci by se někdo možná cítil ukřivděný, vypravoval by, že nedostal pořádnou šanci a že to je v Americe takové nebo makové, že si na něj někdo zasedl. Takhle to ale já neberu. Měl jsem šest let na to se prosadit do té nejlepší světové ligy, nevyšlo to, ale nechal jsem tam, co jsem mohl.

Z působení v Česku se s vámi táhne pověst kliďase, možná až velkého, který si z ničeho nedělá moc těžkou hlavu. Změnila vás Amerika?

Trochu to ve mně asi zůstalo. Za těch šest let jsem ale zjistil, že váha na gólmanovi je ještě větší, než jsem si připouštěl. Že pokud se nebude dařit gólmanovi, nebude se dařit týmu a naučilo mě to být zodpovědnější k týmu. Vím, že na mně stojí a že týmy, které chtějí vyhrávat, potřebují gólmana, který je podrží v rozhodujících chvílích.

To od vás čeká i Hradec, který chce úspěch a který vás bral jako jedničku do branky. Počítáte s tím, že to asi je trochu jiná role, než jakou jste zažíval v minulých sezonách?

Vedení o tom opravdu mluví a ten tlak nepopírám. Jestli se ale chci považovat za dobrého gólmana, musím se s tím vyrovnat.