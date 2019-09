Cíl hokejistů Hradce Králové na startu extraligy: posunout se dál

„Máme za sebou první rok a jsem s ním spokojený. Trenér Martinec odvedl kus dobré práce, udělali jsme větší pokrok, než jsme čekali,“ nelituje svého tehdejšího rozhodnutí šéf klubu Miroslav Schön.

Co čekat od druhé sezony po změně? „Chceme se výsledkově posunout dál,“ řekl generální manažer Aleš Kmoníček po loňském čtvrtém místě v základní části a čtvrtfinálovém vyřazení brněnskou Kometou.

Tým se bude tuto vizi pokoušet naplňovat poprvé v zítřejším zápase s Libercem, kterým Mountfield vstoupí do sedmého hradeckého extraligového roku. Stane se tak po létě, které bylo sice klidnější než v uplynulých letech, ale přesto přineslo řadu zajímavých událostí.

1. Změna v brankovišti

Ne snad, že by brankářská dvojice Brandon Maxwell a Jaroslav Pavelka byla nějakou slabinou, ale v důležitých chvílích nebyla takovou oporou, jakou tým potřeboval. „Nebyli jsme plně spokojeni, jak to v brankovišti vypadalo,“ komentoval tuto situaci manažer Kmoníček. Klub proto sáhl k radikální změně a brankářské duo vyměnil. Přišli Marek Mazanec, borec, který šest let působil v zámoří, a Štěpán Lukeš, jenž loni hájil branku Chomutova. Záměr vedení je jasný, Mazanec by měl být jedničkou, která branku před soupeři zavře.

2. Zámorský zůstal

S výjimkou kapitána Dominika Graňáka, který po delších jednáních neprodloužil smlouvu a odešel do Karlových Varů, nikdo z důležitých borců v Mountfieldu neskončil. I proto změn nebylo tolik jako v minulosti. Nakonec zůstal i reprezentační obránce Petr Zámorský, jehož odchod, hlavně s ohledem na zájem KHL, vedení klubu očekávalo. Nakonec k tomu nedošlo poté, co vypršela klauzule v jeho smlouvě, která by mu to snadněji umožňovala. Pak se sice objevil zájem Spartaku Moskva, ale vše skončilo na tom, že se nedohodl s Jaroslavlí, která práva na Zámorského pro KHL vlastní.

3. Návrat Červeného

Shánění produktivního útočníka, další cíl, který si vedení klubu vytklo, mělo vcelku jednoduchý scénář: Proč nesáhnout po někom, s kým má tým dobrou zkušenost? Stalo se, Mountfield o Rudolfa Červeného stál už v minulé sezoně, to ale ještě nevyšlo, musel ji dohrát v bratislavském Slovanu. Po jejím skončení ale následoval rychlý spád a Červený je po roční pauze znovu v Hradci, čeká ho tu tak šestá sezona.

4. Problémy v obraně

Objevovaly se postupně a s blížící se extraligou způsobovaly hlavně u trenérů stále větší nervozitu. Se zraněním se potýkal Richard Nedomlel, po něm se zranil Tomáš Linhart a ke všemu onemocněl Petr Zámorský. Tři ze zkušených obránců najednou, to je hodně. Nedomlel se sice dal dohromady dříve, než se čekalo, ale nebylo na co čekat. Klub proto, zatím na měsíc, přivedl Švéda Philipa Samuelssona a Tomáše Voráčka.

5. Snaha zapojit mladé

Šéf klubu trvá na tom, aby v týmu působila polovina vlastních odchovanců, což znamená především dávat šancí mladým. Asi největším trumfem v této snaze je útočník Radovan Pavlík, další to ale nemají jednoduché, což je vidět i na posledních změnách. Někteří z nich buď sezonu začnou jinde (Vopelka, Chalupa), nebo se jim, pro případ předpokládaného menšího vytížení, hledala či hledá možnost střídavého startu (Gaspar, Šalda, Miškář, Pilař, Kubík, Jar. Dvořák).

6. Mezinárodní konfrontace

Léto bylo pro hradeckého fanouška zajímavé. Klub totiž vsadil na zahraniční soupeře a většina z nich se představila v Hradci. V zajímavých konfrontacích se Mountfield prosadil celkem slušně, byť se široký kádr v zápasech téměř pravidelně obměňoval. Bylo z toho v osmi zápasech pět výher a tři porážky. K tomu vyrovnaná bilance 2:2 v Lize mistrů.

7. Uzdravující se Koukal

Zkušený centr se zranil na konci minulé sezony a dlouho nebylo jisté, kdy se vrátí. Klub na něj ale stále spoléhá a Koukal by mohl záhy naskočit i do zápasů, což vedení klubu u elitního centra kvituje s povděkem. „Dává se dohromady rychleji, než jsme čekali,“ řekl Schön.