Už nevymýšlíme blbiny, říká Krenželok k prvnímu místu Liberce

Co rozhodlo?

Začali jsme nahoru dolů hokej, to jsme moc nechtěli. Chtěli jsme počkat, s čím přijdou, co se budou dít, protože hrají o bytí a nebytí. Dali jsme gól, hned dostali, to nebylo ideální. Pak jsme si řekli, že si pohlídáme brejky, a dostali jsme dva góly z brejků. Postupně jsme nastříleli branky a věřili jsme, že to otočíme.

Vy jste puk parádně poslal do horního růžku.

To je jediné místo, kam se trefím. I na tréninku tam většinou střílím. Gólman jde dolů a udělá se malé okénko. Kluci to dobře sehráli, dali mi parádní žábu, měl jsem čas i na zpracování.

Co s vámi dělá bodová série, která trvá od 29. října?

Určitě je to dobré, ale musíme pořád makat. My si říkáme, že do každého zápasu musíme dát všechno.

A vystřelilo vás to do čela extraligy.

Když se daří, je to fajn, jsme na tom lépe psychicky. Proto ty koncovky zápasů zvládáme lépe než mančafty, co musí. My chceme. Někdy se stanou chyby, ale máme takovou sílu, že to otočíme. Na druhou stranu, co jsem v Liberci, soustředíme se na každý zápas, neřešíme, jestli jsme první nebo sedmí, chceme vždycky udělat play off. Od toho se odrážíme.

Ráno si v šatně přečtete noviny a podíváte se na tabulku?

Noviny, to se ještě dělá? (smích) Bývávalo. Většinou se podíváme už po zápase. Do mobilu.

V čem jste silní?

Od série šesti porážek se snažíme hrát jednoduchý hokej. Nebýt moc v našem obranném pásmu a nevymýšlet vzadu blbiny jako předtím. Snažíme se rychle otáčet hru, sem tam se dá gól z přesilovky, padá nám to tam. Buďme za to rádi.