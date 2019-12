Rok hokejisty Průžka: od těžké nemoci ke splnění snu

Útočník Jiří Průžek střílel góly za libereckou farmu v Benátkách nad Jizerou a snil o tom, že si jednou zahraje hokejovou extraligu. V srpnu však jeho nadějně rozjetou kariéru přetrhla zákeřná nemoc. Lékaři mladému hráči zjistili rakovinu varlat.

Na začátku byla podezřelá bulka, kterou si tehdy ještě dvacetiletý hokejista nahmatal. Pak věci nabraly spád a následovala operace. Ta dopadla dobře, hráč však musel zůstat pod lékařským dohledem.

„Všechno se seběhlo tak strašně rychle, že člověk ani neměl čas moc o tom přemýšlet,“ vracel se Průžek k těžkým chvílím své kariéry i života. „Nejdřív jsem tomu vůbec nevěřil. Když jsem si to všechno uvědomil, byl jsem už po operaci. Nejhorší pro mě bylo, když jsem to musel oznámit rodičům a kamarádům, pro ně to bylo těžké.“

Boj s rakovinou vzal jako další zápas, jen ještě o hodně těžší než souboje na ledě. Jako další překážku, kterou musí v cestě za svým snem překonat.

Měsíc po operaci měl předepsaný úplný klid, postupně však začínal s tréninkem. Na led se nakonec vrátil rychleji, než sám čekal. Už začátkem října znovu válel v první lize za Benátky. „Tátovi jsem říkal, že pokud se vyhnu chemoterapii, tak bych se chtěl vrátit do tří měsíců. Nakonec to bylo za dva,“ usmíval se.

A nečekaně brzy se mu splnil i vytoužený cíl: Liberec ho povolal do prvního týmu a dal mu příležitost v extralize. První zápas v nejvyšší soutěži si Jiří Průžek zahrál 27. října proti Hradci Králové. „Jsem rád, že to všechno dobře dopadlo. Je to šikovný hokejista, který na sobě pracuje,“ řekl tehdy o mladém parťákovi zkušený liberecký brankář Marek Schwarz.

Jiří Průžek Hokejový útočník, 21 let. Začínal v pražských Letňanech, do Liberce zamířil coby talent v dorostu v roce 2015. V dalších sezonách se stal produktivním lídrem liberecké juniorky a začal naskakovat za dospělý farmářský tým v Benátkách nad Jizerou. V minulé sezoně tam odehrál 44 zápasů a byl i na hostování v Litoměřicích. Letos v létě mu lékaři objevili rakovinu varlat, Průžek však zákeřnou nemoc překonal a dva měsíce po operaci už hrál znovu hokej. Svými výkony navíc zaujal trenéry Liberce a dočkal se prvních startů v extralize i premiérového gólu.

V prosinci se Liberci zranili klíčoví útočníci Bulíř s Birnerem, další forvard Filippi odešel do Ruska, a tak liberečtí trenéři sáhli pro náhrady do farmářského týmu. I díky tomu Průžek dostal kolem Vánoc šanci v dresu Bílých Tygrů ještě třikrát. Nejvíc bude nepochybně vzpomínat na zápas se Spartou, ve kterém při výhře 4:1 vstřelil svůj první extraligový gól.

„Jen jsem stál zrovna na správném místě, to už by trefil každý,“ komentoval svou trefu do prázdné branky. Ke gólu přidal ještě asistenci a tři plusové body.

V zatím posledním zápase, který Liberec odehrál ve čtvrtek proti Mladé Boleslavi, dostal Jiří Průžek šanci dokonce v elitní lajně vedle Libora Hudáčka a Radana Lence. Až neuvěřitelný závěr roku po tom, co si v létě musel prožít. „Je to pohádka. V srpnu jsem se dozvěděl špatnou zprávu a pak jsem jen myslel na to, že to dobře skončí. A skončilo. Všechno, co jsem si přál, jsem získal. Pro mě je to neskutečné,“ říká hokejový talent, který přišel pod Ještěd v mládežnickém věku z Prahy.

Rakovina výrazně změnila jeho uvažování. „Člověk si uvědomí, že starosti neexistují a vše je jen v naší hlavě. Teď se snažím užívat si života a neřešit nic okolo. Jsem rozhodně silnější, hlavu mám pozitivně nastavenou a doufám, že mi to vydrží,“ popisuje jedenadvacetiletý hráč.

Jeho cíl je nyní jasný: udržet se v nejvyšší soutěži a učit se od zkušenějších hráčů. A pak? „Stát se v týmu tím rozdílovým a platným, jako jsou právě oni.“