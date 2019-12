Hrachovina vychytal Liberci proti Boleslavi nulu. I s plným břichem

Velkou postavou libereckého týmu byl brankář Dominik Hrachovina. Skvělými zákroky mařil obrovské šance soupeře a podruhé v sezoně vychytal nulu, čímž si vysloužil titul nejlepšího domácího hráče utkání.

Devět roků porážek Nejde to a nejde. Hokejisté Mladé Boleslavi čekají na extraligový triumf v Liberci už více než devět let. Ani se nechce věřit, že série neúspěchů může být při vysoké četnosti zápasů takhle dlouhá. Jenže je a čtvrtek na tom nic nezměnil. Boleslav v Liberci padla 0:2. „Bavili jsme se v kabině o tom, že už by bylo dobré tady domácí porazit. Bohužel se to znovu nepodařilo,“ lamentoval boleslavský centr Adam Zbořil. „Myslím, že jsme neodehráli špatný zápas, ale bohužel bez gólu se vyhrát nedá. Utkání jsme ztratili v předbrankovém prostoru. Liberec odtud dal dva góly, my jsme tam šance měli také a nedali jsme. To rozhodlo,“ určil důvody nezdaru jeden z boleslavských trenérů Pavel Patera.

„Na to, že jsou Vánoce a máme plná břicha, to nebyl špatný hokej. Diváci viděli hodně šancí, my jsme dali dva góly, hráli jsme výborně do obrany a mě puky trefovaly,“ říkal s úsměvem Hrachovina. „Zaplaťpánbůh, že se vyhrává a jsme na vlně, aspoň máme hezké Vánoce.“

V urputné bitvě se čekalo na první gól do závěru první třetiny. Šestačtyřicet vteřin před sirénou vystřelil od modré Derner a Marosz puk tečoval za záda brankáře Krošelje. Napravil tak svůj předchozí nezdar při trestném střílení za faul na Zachara. Ve druhé třetině liberecký tým několikrát skvěle podržel Hrachovina, který se blýskl hlavně parádním skokem při nájezdu Klepiše.

A před závěrem části Tygři znovu udeřili: Musil přihrál volnému Ordošovi a ten zblízka zasunul puk do prázdné branky. V závěrečné části hosté přitlačili, ale když Hrachovina báječným zákrokem chytil i velkou šanci Zbořila, bylo jasné, že Liberec už si body vzít nenechá.

Bílí Tygři bodovali už ve čtrnáctém zápase v řadě, jedenáct z nich po svém příchodu pod Ještěd odchytal Dominik Hrachovina, se kterým tým získal v brance jistotu. „Někdy štěstí sedne i na blba,“ komentoval žertem své výkony mladý a prostořeký gólman. „Když tým vyhrává, vždycky to je jednodušší. Jak jistý jsem, to se doopravdy ukáže, až třeba pár zápasů po sobě nezvítězíme.“

Liberec nenalomila ani ztráta útočných opor: Filippi odešel do KHL, Birner s Bulířem jsou dál zranění a Vlach stál kvůli trestu. Šanci tak dostali hráči z farmářských Benátek a zhostili se jí se ctí. „Samozřejmě je to pro nás ztráta, byli to naši tři nejlepší hráči do útoku, ale tým pořád prochází evolucí. Zatím jsme na to odpověděli velice dobře,“ řekl Dominik Hrachovina.

Bílí Tygři se udrželi na druhém místě tabulky, přiblížili se na bod vedoucí Spartě a už v sobotu nastoupí k dalšímu zápasu. Od 15.30 se představí na ledě Litvínova.