Brněnský Klimeš vychytal Plzeň i Vary. Zásluha celé obrany, říká

S Karlovými Vary kryl celkem osmnáct střel, oplýval jistotou. Přitom od začátku tohoto kalendářního roku byl zraněn a nechytal, o to více jej těší vydařený návrat. „Cítím se zdravotně v pořádku, kdybych nebyl připraven na sto procent, tak bych do brány nešel,“ řekl v online rozhovoru s novináři.

Potěšily ho nejen jeho osobní statistiky, ale především celková hra Komety. „Získali jsme šest bodů, to je nejdůležitější. Je to zásluha celého kolektivu, dobře bráníme a to je základ úspěchu,“ podotkl šestadvacetiletý gólman, který na střídavý start chytá v první lize za Přerov.

Asistent trenéra Jan Zachrla je samozřejmě rád, že Klimešovi roste forma, dva dobří gólmani budou na play off potřeba. Klimeš ale netuší, jak moc zamotal trenérskému týmu Komety hlavu, když „šlape“ na paty jedničce Karlovi Vejmelkovi.

„To asi není otázka pro mě. Já se snažím po zranění dostat do co nejlepší kondice a formy. Léčení proběhlo podle plánu, i rekonvalescence, takže je to v pohodě,“ dodal Klimeš.

V pohodě jsou i přesilovky jeho spoluhráčů z první pětky, což je největší síla Komety.

Vnímá to tak i Klimeš, byť ďábelské kombinace Petra Holíka a spol. vídá přes délku celého hřiště: „Někdy stačí dát jeden gól z přesilovky, oni svoji sílu v početních výhodách potvrzují celou sezonu. Hrají spolu skoro naslepo, je radost se na ně dívat. Není to pokaždé stejné, jsou tam nuance a je to skoro nebránitelné.“

Samotný brankář už na hře celé Komety poznává, že se blíží play off. „Velkou roli hraje to, že máme ustálenou sestavu. Základ úspěchu je v obraně, kluci padají do střel, blokují je a to znamená pro brankáře strašně moc,“ řekl gólman.

Momentka z utkání Karlovy Vary - Kometa

Kometa výhrou bodově doskočila právě na Karlovy Vary. Kdyby se dvojice pro play off určovaly nyní, šly by oba týmy znovu na sebe. „Dvakrát jsme s nimi hráli v týdnu, nebylo to nic jednoduchého, je to hodně bruslivý tým, ale my máme natolik zkušené mužstvo, že bychom to museli zvládnout,“ zakončil Lukáš Klimeš.