Plzeň bez gólu. Brno bylo hratelné, litoval jeho bývalý útočník Dočekal

„Brno bylo hratelné, bohužel, bez gólu se vyhrát nedá,“ uvedl po těsné porážce 0:1 ve 47. kole extraligy třicetiletý forvard Dočekal, který do týmu Škody přišel na konci ledna z Vítkovic výměnou za centra Stacha.



Kvůli trestu do konce utkání jste navíc přišli o dva útočníky, Straku s Malátem. Byla to velká komplikace?

To je druhá věc. Měli jsme tam dvě dlouhá oslabení, to vám sebere spoustu sil. Navíc vypadli ze sestavy dva hráči. Padli jsme o gól, nehodnotí se mi to dobře...

V Brně jste prožil podstatnou část kariéry, bral jste ten zápas hodně prestižně?

Takhle to berete spíš před utkáním. Když se vhodí první buly, je už to zápas jako každý jiný.

Ve třetí části jste se snažili skóre změnit, ale soupeř vás do moc šancí nepustil. Bylo složité se dostávat do útočné třetiny?

To oni umí. Jak vedou, zavřou střední pásmo a jednoduše vyhazují puky z vlastní třetiny. Musíte vyjet a zase se vracet. Hrají to zkušeně, tyhle výsledky si umí pohlídat.

Přesto, podle postavení v tabulce, nemáte pocit, že Kometa není tak silná jako dříve?

To bych neřekl. Jak říkal vždycky Martin Erat, sezona začíná někdy v půli března. Tam se ukáže.

Berete to stejně?

Já to beru s nadhledem. Pro nás už to začíná teď. Prohráli jsme čtyři zápasy v řadě, musíme se pořádně nachystat na ten další. A hrát tak, abychom se ještě dostali do první čtyřky. Bohužel, ty poslední výsledky nejsou dobré, musíme to změnit.

Jak se tedy na závěr základní části znovu nastartovat?

Začít vyhrávat. Asi změnit všechno. Dál poctivě trénovat, hrát jednoduše, dohrávat souboje a nebýt vylučovaní. Obrana nám teď funguje dobře, tam problém nevidím. Ale musíme začít dávat branky.

Jediný gól rozhodl utkání, trefil se brněnský obránce Petr Zámorský:

Tipsport extraliga @telhcz Plzeň proti Brnu už dostala dva tresty na 5 minut + do konce utkání! Druhou přesilovku už hosté proměnili ve vedoucí branku, když se parádní bombou prezentoval Petr Zámorský! #PLZvKOM #TELH https://t.co/wNBv5doNX9