Zapomeňme na tuhle sezonu. Šéf hokejových odborů o průzkumu i tabulkách

Dohromady se do unikátní ankety zúčastnilo 245 hokejistů ze všech 14 extraligových klubů. Kromě vybírání výjimečných extraligových osobností v dotazníku odpovídali i na otázky, které se týkají možného uzavírání či zeštíhlení soutěže.

K vybraným výsledkům průzkumu - a nejen k nim - se vyjadřuje šéf hokejových odborů, kterého MF DNES a iDNES.cz oslovila.

„Chápeme názor majitelů klubů, kterým uzavření soutěže zajistí ekonomickou stabilitu,“ říká Zbořil. „Za nás je ale soutěžní prvek pro hráče i pro fanoušky ten nejdůležitější. Hráčská asociace zastává názor neuzavírat extraligu.“

Loni ve vašem referendu odmítl tenhle zvažovaný krok přes devadesát procent z 266 dotazovaných hokejistů.

Tehdy jsme udělali tiskovou konferenci na základě hlasů ze všech extraligových kabin. Bylo to vyslovení nesouhlasu s uzavřením soutěže v průběhu sezony. Ale setrváváme na tomhle názoru dál. Nebyl dán žádný argument, proč by se extraliga měla na dobro uzavírat. Byla by ohrožena kvalita. Kdyby se extraliga uzavřela, otevře se i prostor pro otázky: Kolik by bylo týmů? Jaký vliv by to mělo na první ligu, kde najdeme dost mladých šikovných hráčů? Jakou vizi by měly prvoligové kluby, když by nemohly postoupit?

Současný průzkum MF DNES ukazuje, že se postoj hráčů k uzavírání soutěže za rok příliš nezměnil. Jaké od nich máte ohlasy na aktuální nesestupovou covidovou sezonu?

Na ni by se mělo rychle zapomenout! Největší utrpení pro hráče znamenají zápasy před prázdnými tribunami. Na druhou stranu byla doba, kdy se nemohlo ani trénovat, takže teď kvitují, že se našly podmínky, za kterých lze hrát. Vnímali jsme i diskuze o uzavření extraligy. Smířili jsme se s tím, ale jestli máme odpovědět s výhledem do budoucna – určitě jsme proti uzavření.

Proč?

Kluci v extralize i národní lize chtějí o něco bojovat. Pokud bude po dvaceti kolech jasno, že se některému týmu nedaří, s prominutím sezonu odpíská. A to není dobře. Trpěli by fanoušci, mohlo by způsobit odliv sponzorů. Každý chce, aby se o něco hrálo do posledního kola a ne, aby v polovině sezony bylo rozhodnuto, že se některé kluby mohou soustředit na další sezonu.

Větší neshoda panuje mezi hráči v bodě o zužování extraligy. Necelé třetina hokejistů by podle průzkumu ráda hrála soutěž s menším počtem účastníků. Co vy na to?

Zastáváme názor, že čtrnáct extraligových klubů je dostačující počet. Víc určitě ne. Souvisí s tím i to, jak by se do plánů zohlednila první liga. Extraliga by měla být výjimečná. Kdyby se rozšiřovalo třeba na 16 týmů, nebylo by to v pořádku. Extraliga by měla být výjimečné seskupení týmů, které na to mají ekonomicky i herní kvalitou. A kdo to má, má mít i šanci, aby se do té společnosti dostal. Kdyby se to rozšiřovalo, nebylo by to dobře.

Uvědomují si hokejisté, že naopak snižování by jim ubralo pracovní místa?

Je to názor kluků a ta většina o něčem svědčí. Když se kluci pro něco vyjádří, mají pro to důvody. Jsem přesvědčený, že vnímají možný menší počet pracovních míst, ale musí se to brát i z jiného pohledu. Zopakuju, že čím víc týmů, tím víc zvětšují rozdíly v ekonomickém zázemí a může to dospět do bodu, kdy se budeme dívat na zápasy, ve kterých mohou být dvouciferné rozdíly. Vezměte si, kolik je teď ekonomicky silných klubů a kolik těch, které mají potíže zaplnit rozpočet.

Když sledujete dění, nabudete dojmu, že by se zeštíhlení soutěže někteří manažeři nebo majitelé nebránili, ale nesmí se to týkat jejich klubu.

Rizika a obavy některých klubů jsou pochopitelné a nepříjemné. Když by se ale nějak rozhodlo, muselo by se to uskutečnit. Muselo by to být také s nějakou vizí do budoucna a ne, aby se to za rok nebo dva změnilo. Po vyslechnutí všech stran by se mělo bouchnout do stolu a říct, co bude třeba respektovat a dodržovat. I když by se oznámilo rozšíření na 16 nebo 18 týmů, musí zaznít argumenty proč. Za nás je 14 týmů je absolutně dostačující. Při snižování by někteří kluci by měli obavy o pracovní místa, ale to už je širší problém.

Jak to myslíte?

K tomu patří třeba tabulkové hodnoty hráčů. Když není klub úplně ekonomicky zdatný, podívá se po zahraničních hráčích, kteří vyjdou levněji. Stačí se podívat, kolik je v extralize průměrných zahraničních hráčů, kteří tady hrají na úkor našich mladých hráčů. Ale je to o nastavení tabulek nebo cen za hostování. Zahraniční hráči jsou v současnosti zvýhodňování.

Vidíte, v našem průzkumu byla i volná kolonka, kde se hráči mohli vyjádřit k tomu, co se jim v extralize líbí, nebo nelíbí A spoustě hráčů vadí právě tabulky. Jejich úpravu prosazujete i vy, změnilo se něco za poslední rok?

Loni jsme to zkoušeli nadhodit na schůzi APK a bylo nám řečeno, že se to teď nedá otevřít. Přitom už před mnoha lety jsme předložili návrhy. Není to zrušení, ale upravení modelu. Současná situace není vůbec dobrá, také pan doktor Král (šéf hokejového svazu) považoval tabulky za jeden z problémových bodů, který by se měl řešit.

Jenže?

Na to musí být vůle něco změnit. Rádi bychom to otevřeli na každém setkání, ale narážíme na nezájem klubů. Pořád je to aktuální téma a nejdeme teď po dobré cestě. Nejde rozhodnutí pořád oddalovat, tabulky se jednoho dne budou muset upravit. Ale kdy? Už teď je pozdě, ale budeme rádi, když budeme přizvaní ke stolu a budeme moct říct náš názor.

Takže poslední rok slýcháte: Teď se tím nezabývejme, musíme řešit dopady koronaviru?

Přitom my jsme připraveni jednat okamžitě. Narážíme ale na to, že je důležité zajistit ekonomickou stabilitu klubů. A my se aspoň snažíme dostat k jednání, aby zajištění stability nebylo jen na úkor hráčů. Nechceme, aby jim zůstal v rukách Černý Petr, ale našlo se kompromisní řešení, aby si z koláče každý něco odkrojil. Kluci nesmí mít pocit, že jsou jen poslední v řadě, kterým se jen neustále snižují odměny. Doba ale dobrá není.

Nečekal jste to horší? Loni před sezonou jste při našem rozhovoru hovořil o možné kalamitě extraligových výpovědí, což nakonec nenastalo.

Když Hradec loni v březnu dal výpovědi z důvodu koronaviru, nikdo nám nedával šanci, že uspějeme u smírčí komise a výpovědi zneplatníme. Ustanovení o vyšší moci si do smluv dali majitelé klubů, ale my našli důvod, že důvod okamžitého nebyl po právu. Měl jsem informace, že mnoho klubů čekalo, jak smírčí komise rozhodne spory Petra Šidlíka a Lukáše Žejdla. Měl jsem obrovský strach.

Z čeho?

Kdybychom prohráli, vyvolá to další hromadu výpovědí ze strany klubů. Jsem rád, že nám smírčí komise dala za pravdu. Hráčům smlouvy platili a rozhodnutí přesvědčilo majitele k tomu, že nemůžou přejít k jednostranným výpovědím. Naopak byly kluby donuceny s kluky jednat. Přistoupit k diskuzi o snižování mzdy je správná cesta. Ne to, že využuju situace, vyberu si pár kluků, které nebudu do budoucna potřebovat.

Chápu, nelze selektovat a schovávat to za covid.

Kdyby musel klub kvůli koronaviru propustit všechny hráče nebo zaměstnance, ten důvod by byl. Klub ale řekne, že se musí chovat tržně či ekonomicky, na druhou stranu zveřejní, že uzavře smlouvy s jiným drahým hráčem. Byla to účelová jednání. A my chceme pro klub být partnery k diskuzi.